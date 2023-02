Logitech G403, ottimo mouse gaming, ora al prezzo più basso di sempre!

Anche oggi, mercoledì 22 febbraio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa al mouse gaming Logitech G403, che attualmente potete portarvi a casa a soli 32,39€, rispetto agli usuali 79,99€ di listino, con uno sconto del 60% e un risparmio reale di 47,6€.

Il Logitech G403 è un mouse gaming altamente preciso e reattivo, progettato per offrire un’esperienza di gioco immersiva. Si tratta di un dispositivo con una struttura leggera, dato il peso di appena solo 87 grammi, realizzato con materiali di alta qualità e dotato di impugnature in gomma per un’adeguata presa. Ciò che rende questo mouse ancora più interessante è la presenza di un peso rimovibile di 10 grammi, permettendo di personalizzare l’esperienza di utilizzo in base alle preferenze dell’utente.

Il dispositivo è dotato di un sensore ottico HERO di alta qualità con una risoluzione massima di 25.600 DPI, che offre un’accuratezza incredibile e una risposta ultra veloce. Non poteva inoltre mancare un sistema di illuminazione RGB personalizzabile, che vi consente di scegliere tra una vasta gamma di colori per adattarlo al vostro stile e all’illuminazione dell’ambiente.

Il mouse gaming Logitech G403 è stato pensato progettato per essere comodo anche dopo molte ore di utilizzo, grazie alla sua forma curva e ai suoi tasti ben posizionati. Il dispositivo offre sei tasti programmabili, che possono essere personalizzati per eseguire specifiche funzioni in base alle vostre preferenze di gioco.

