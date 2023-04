ASUS ROG Flow X13, notebook gaming convertibile 2 in 1, solo per oggi con 250 euro di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, venerdì 14 aprile 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“. Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un’ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il notebook gaming convertibile ASUS ROG Flow X13, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.799,99€, rispetto agli usuali 2.049,99€ di listino, per un risparmio reale di 250€ e uno sconto del 12,19%.

Il notebook gaming convertibile ASUS ROG Flow X13 è ideale per gli appassionati di gaming e per coloro che necessitano di un computer ad alte prestazioni per il lavoro e l’intrattenimento. Lo schermo touch da 13,4 pollici a risoluzione FullHD del notebook gaming convertibile ASUS ROG Flow X13 offre colori vivaci e dettagli nitidi, assicurando un’esperienza visiva coinvolgente. Inoltre, il display supporta la tecnologia Adaptive Sync, che permette di ridurre il tearing e lo stuttering durante le sessioni di gioco.

Il cuore del notebook gaming convertibile ASUS ROG Flow X13 è rappresentato dal processore AMD Ryzen 9 5900HS, che garantisce prestazioni elevate e un’efficienza energetica notevole. La scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3050 offre una qualità grafica eccellente, permettendo di godere di giochi e contenuti multimediali in alta definizione. A completare la scheda tecnica, troviamo 16 GB di RAM e 512 GB di SSD NVMe.

Oltre al notebook gaming convertibile ASUS ROG Flow X13 menzionata in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui anche i migliori notebook gaming.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l’occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.