ASUS ROG Delta, ottime cuffie gaming con Quad Dac ESS, oggi con uno sconto del 23%!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, lunedì 27 marzo 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“. Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo le cuffie gaming ASUS ROG Delta, che attualmente potete portarvi a casa a soli 154,99€, rispetto agli usuali 199,99€ di listino, per un risparmio reale di 45€ e uno sconto del 22,5%.

Le cuffie gaming ASUS ROG Delta si distinguono per il convertitore digitale-analogico ESS ES9218 QUAD DAC, che garantisce un’elaborazione audio fedele, suddividendo la gamma di frequenze udibili in bassi, medi, alti e ultra-alti, che consente un suono più chiaro con un rapporto segnale/rumore di 127dB. Questa caratteristica permette ai giocatori di percepire accuratamente la posizione dei nemici, passi e colpi di arma da fuoco nel gioco.

Inoltre, le cuffie gaming ASUS ROG Delta sono dotate della tecnologia Hyper-Grounding che previene interferenze elettromagnetiche, garantendo un audio puro e privo di rumore di fondo. Queste cuffie includono i driver esclusivi ASUS Essence di nuova generazione, aggiornati con la tecnologia Audio Signal Diversion, che separa le frequenze audio (alta, media e bassa) riducendo le interferenze tra di esse per un suono più puro e chiaro. I driver hanno una risposta di frequenza di 20Hz-40kHz, che fornisce bassi potenti e un audio di gioco ottimizzato, permettendo ai giocatori di cogliere ogni dettaglio in un’esperienza acustica avvolgente a 360 gradi.

Oltre alle cuffie gaming ASUS ROG Delta menzionate in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora. I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. La promozione “Solo per oggi Mediaworld” offre ogni giorno numerose occasioni per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, anche alcuni tra i migliori notebook gaming.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un’ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato. Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l’occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.