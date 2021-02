Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Giocare Astro’s Playroom è il miglior modo per approcciarsi alla nuova generazione, il perfetto showcase tecnologico per mostrare al mondo le potenzialità del fantastico DualSense Sony, sperando che nei mesi a venire il titolo Asobi non venga ricordato come una mosca bianca. Ma Astro’s Playroom non è solo una ”tech demo”, è un vero e proprio gioco, bellissimo e che non sbaglia nulla. Andiamo più nel dettaglio per scoprire le sue qualità.

Ludicamente, il nuovo platform di Asobi non rivoluziona nulla, ma fa tutto in modo sopraffino. Il level design è studiato alla perfezione, il gameplay è accessibile ma con più di una chicca nascosta, i livelli estremamente vari. Non manca proprio nulla, peccato solo per la sua natura ”ridotta”. Ecco, forse la longevità è il suo unico difetto, perché ne vorrete molto molto di più. Purtroppo in 5/6 ore avrete visto tutto, e anche se le Time Trials stimolano un minimo la rigiocabilità, è in dubbio che non ci faranno passare poi molte altre ore in compagnia della piccola mascotte di casa Sony.

Comparto artistico e sonoro semplicemente spettacolari. Canticchierete le sue musichette senza accorgervene. Anche tecnicamente il titolo è impeccabile. E vogliamo parlare della sua natura di finestra enciclopedica sul mondo Sony? Un tuffo nel passato che tutti noi videogiocatori non potremo non apprezzare.

Nonostante tutte queste belle parole, la cosa che più mi è piaciuta di Astro’s Playroom è la sensazione di spensieratezza e allegria che regala, fa entrare noi giocatori in un mood di leggerezza e gioia che in un momento storico come questo sono un valore aggiunto niente male. Il tuffo nel passato di cui sopra e questa caratteristica vi faranno tornare nuovamente bambini ogni volta che impugnerete il DualSense, sensazione dal valore incalcolabile.

VOTO: 8,5