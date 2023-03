Astro A10, ottime e leggere cuffie gaming, oggi con uno sconto del 35%!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, giovedì 30 marzo 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“. Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo le cuffie gaming Astro A10, che attualmente potete portarvi a casa a soli 44,99€, rispetto agli usuali 69,99€ di listino, per un risparmio reale di 25€ e uno sconto del 35,71%.

Le Astro A10 sono cuffie cablate dotate di driver da 32 mm, progettate per consentirvi di godere dell’audio di gioco e di partecipare alle chat vocali con i vostri amici senza complicazioni o ostacoli. Il microfono flip-to-mute è molto pratico: basta abbassarlo per attivarlo immediatamente e renderlo pronto all’uso.

L’archetto delle cuffie gaming Astro A10 è imbottito e completamente flessibile, mentre i padiglioni over-ear sono realizzati in memory foam per adattarsi perfettamente alle vostre orecchie. Inoltre, sono intercambiabili, il che significa che se si usurano nel tempo, potrete semplicemente acquistarne di nuovi invece di dover cambiare l’intero paio di cuffie.

È anche possibile regolare facilmente l’altezza dei padiglioni attraverso un meccanismo di scorrimento rispetto all’archetto, il che lo rende molto comodo. Infine, le cuffie sono compatibili con PC e console (PlayStation, Xbox e Nintendo Switch).

Oltre alle cuffie gaming Astro A10 menzionate in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora.

