Assassin’s Creed Syndicate si aggiorna a sorpresa… su PlayStation 5

Vi ricordare con affetto Assassin’s Creed Syndicate? Allora sarete felici di sapere che il vostro Assassin’s Creed preferito si aggiorna su PlayStation 5.

Nonostante il titolo londinese della saga non sia mai uscito su next-gen, ma è rimasto alla vecchia generazione (e lo trovate ancora su Amazon).

Un aggiornamento ancora più strano perché, sempre di recente, il ben più comprensibile Valhalla ha ricevuto un aggiornamento con tante novità.

Mentre il franchise andrà avanti con i prossimi capitoli, ma guardando sempre al passato, arrivano anche gli aggiornamenti proprio per questi titoli delle vecchie generazioni.

A sorpresa, infatti, Ubisoft ha annunciato un aggiornamento di Assassin’s Creed Syndicate per PlayStation 4… che però servirà ai giocatori PlayStation 5.

L’annuncio è arrivato su Twitter insieme ai pochi dettagli disponibili sull’update:

We're happy to announce that Assassin's Creed Syndicate will receive an update tomorrow, February 23, on PlayStation 4.

This update will provide a fix for flickering issues when playing on PlayStation 5. #AssassinsCreed pic.twitter.com/Q2Huord4Dq

— Assassin's Creed (@assassinscreed) February 22, 2023