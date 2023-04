Aspettando Dragon Age, EA svela il nuovo fantasy tripla-A, ed esce presto!

Se state aspettando il nuovo Dragon Age, Electronic Arts ha svelato (di nuovo) Immortals of Avenum, il prossimo blockbuster fantasy che ha anche una data di uscita.

Se vi siete dovuti accontentare, nel frattempo, di continuare ad esplorare il mondo di Dragon Age attraverso altri prodotti, come la saga di romanzi che trovate su Amazon, c’è una nuova produzione che soddisferà la vostra fame di magia.

Nell’attesa che Dreadwolf torni a farsi vedere, visto che si rincorrono informazioni su informazioni riguardo delle novità in arrivo.

E mentre Electronic Arts continua a chiudere giochi su giochi ne arrivano altri, in compenso, proprio come Immortals of Avenum.

Immortals of Aveum viene descritto come un’innovativa esperienza FPS con combattimenti basati su incantesimi, che immerge i giocatori in un’indimenticabile storia cinematografica ambientata in un originale e magico universo fantasy.

Pubblicato sotto l’etichetta EA Originals e sviluppato da Ascendant Studios – un nuovo studio per cui lavorano veterani del settore premiati con BAFTA e Game of the Year – Immortals of Aveum è ambientato in un originale e magico universo fantasy, pieno di conflitti e sull’orlo del baratro.

«Sono incredibilmente entusiasta di mostrare finalmente al mondo Immortals of Aveum. È stato un viaggio di cinque anni per noi di Ascendant e sono molto orgoglioso del team e del loro impegno nel realizzare qualcosa di grandioso», ha dichiarato Bret Robbins, CEO e Game Director di Ascendant Studios.

I giocatori sperimentano questo gioco cruento e cinematografico, attraverso gli occhi di Jak, che entra a far parte di un ordine d’élite di maghi guerrieri, che padroneggiano tutti e tre i colori della magia – blu, verde e rosso – e decimano legioni di nemici con abili attacchi concatenati e contromosse ben calibrate.

Combinando una storia moderna con un’ambientazione fantasy, il mondo di Aveum è pieno di personaggi indimenticabili, un’azione frenetica e combattimenti basati su incantesimi che sfidano le convenzioni degli FPS.

Immortals of Aveum uscirà il 20 luglio 2023 su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC tramite EA App, Steam ed Epic Games Store. Un’uscita a stretto giro, va detto, visto che il titolo si era mostrato giusto alla fine del 2022 durante i The Game Awards.