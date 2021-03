Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Sembrano galleggiare sopra la terra, coi loro poncho di lana, innamorati del vento, volteggiano coi loro corpi fragili. Si muovono lentamente, il tempo è un’idea che hanno imparato alla perfezione, passa solo quando lo guardi e loro gli voltano le spalle.

I loro corpi si muovono all’ombra di un’enorme bestia pacifica su cui tintinnano strutture di legno vestite di grandi tele colorate. Ogni passo dell’animale produce il suono profondo di un grande tamburo.

Le Pupille si incrociano e il suono nitido delle campane riecheggia; discutono allegramente il percorso che li attende prima di raggiungere l’Occhio, il cerchio che li riparerà dall’onda che si fa sempre più vicina, vicinissima, proprio dietro di loro.

Quando nella sinossi di un gioco si parla di scortare lungo una landa vasta ed inospitale una tribù nomade di graziosi esserini vestiti con un poncho variopinto mentre tentano di raggiungere un misterioso obiettivo dal mistico nome di Occhio ci si aspetterebbe di essere alle prese con un platform, o al massimo con un gioco d’azione, o magari persino con un rhythm game come Patapon. Ma l’unicità di As Far As The Eye, l’ultima opera degli sviluppatori francesi Unexpected Studio, sta nel coniugare queste premesse in un gioco di strategia a turni basato sull’accumulo di risorse e sulla costruzione di strutture, con elementi direttamente ricavati dal genere rougelite.

Strategia mistica

In As Far As The Eye il mondo di gioco sarà rappresentato da una mappa divisa in esagoni generata proceduralmente all’inizio di ciascuna partita. In questo modo, per consentire una infinita rigiocabilità del titolo, ogni layout delle mappe, la disposizione delle risorse all’interno di esse, gli eventi di gioco e persino le caratteristiche del gruppo delle Pupille, le creature nomadi sotto il nostro controllo, cambieranno di volta in volta.

All’inizio della partita ci sarà presentata una panoramica del viaggio che dovremo compiere per raggiungere l’Occhio, la destinazione finale delle Pupille. Il viaggio sarà suddiviso in diverse mappe, o stazioni. Ogni stazione richiede che il giocatore accumuli un certo numero di risorse, di strutture o di abilità per poter proseguire. È di fondamentale importanza strategica tener conto non solo di quanto ci sarà richiesto nella stazione immediatamente successiva a quella di partenza, ma dovremo gettare uno sguardo anche agli obiettivi più lontani, in modo tale da non sprecare le risorse accumulate nella mappa.

Le risorse solitamente constano di legna, pietra o Pepkins, il coloratissimo frutto di cui si cibano le nostre care Pupille. Gli individui della tribù di fatto consumeranno sei Pepkins a turno e se non ne avremo a disposizione finiranno per ammalarsi e morire. Il cibo è quindi una priorità, e dovremo pensare alla sua raccolta non appena stabiliremo il nostro campo base. Ogni singola azione dovrà essere ben ponderata, poiché ad ogni movimento le Pupille consumeranno punti azione, ed inoltre due individui non potranno essere posizionati sulla medesima casella.

È importante non sprecare turni, poiché il tempo a nostra disposizione non è infinito: al termine dei turni che ci saranno assegnati ad ogni scenario giungerà l’Onda, una vera e propria calamità naturale che distruggerà il mondo delle Pupille. Le foreste saranno allagate, gli animali scacciati dal loro habitat, una fitta nebbia occuperà gli esagoni rendendo i movimenti della tribù più lunghi e laboriosi. Quanto più tempo impiegheremo per portare a termine la nostra missione, tante più calamità ostacoleranno il viaggio dei nostri piccoli nomadi. Inoltre potremo incorrere in altri malus se raccoglieremo più risorse di quelle necessarie nella stazione in cui ci troviamo, in quella successiva saremo afflitti da varie calamità naturali, come ad esempio una serie di incendi, diluvi, o un’invasione di cavallette. Ogni singola meccanica del gioco è legata a come ci comportiamo nelle stazioni. Anche quando decidiamo di lasciare il luogo in cui si è stanziata la nostra tribù, dovremo scegliere con una sorta di mini-gioco alla Tetris quali risorse portare con noi nella stazione successiva. Ogni materiale ha una forma particolare, come ad esempio il legno, che è diviso in una colonna di tre quadrati, mentre le rocce sono composte da una fila di quattro quadrati; quindi sarà nostro compito far riuscire ad entrare nel bagaglio della nostra tribù tutte le risorse necessarie alla sopravvivenza delle Pupille, che le caricheranno sui grossi animali che cavalcano nelle lande.

Il fine ultimo del viaggio è quello di raggiungere l'Occhio del titolo

Talvolta i nostri compiti potranno essere facilitati dalla scoperta di alcuni luoghi sacri; questi sono delle caselle particolari che, attraverso alcune offerte di cibo o materiali, ci aiuteranno considerevolmente, ad esempio riparando in un solo turno tutte le nostre costruzioni. Va inoltre detto che anche il nostro campo base può essere migliorato, impiegando i materiali che raccoglieremo nella nostra partita. Una delle strutture più utili è il mercato, che ci permette di scambiare delle risorse per noi superflue con quelle necessarie per la vittoria nella mappa.

L’imprevisto è dietro l’angolo

Va segnalato che in As Far As The Eye non c’è un vero e proprio tutorial, ma è la campagna stessa ad insegnarci le meccaniche di base del gioco, preparandoci alle partite custom nelle quali emerge la natura rogue-lite del titolo degli Unexpected Studio.

Nel complesso quindi As Far As The Eye non è un titolo in cui la difficoltà è un elemento trascurabile. Anzi, più di una volta ci si rende conto che la nostra run è destinata al fallimento per colpa di un errore commesso all’inizio della partita, o per un evento randomico che compromette il viaggio delle Pupille. Purtroppo talvolta si ha la sensazione che la campagna/tutorial non spieghi sufficientemente bene le meccaniche del gioco, e troppo spesso ci si trova spiazzati di fronte alle piaghe che affliggono l’esodo delle Pupille. Non che questo infici eccessivamente sulla buona riuscita del gioco. Il livello di sfida è abbastanza elevato, e questo è apprezzabile da chi cerca qualcosa di più di un semplice e grazioso city builder. Ad ogni partita si può apprendere qualcosa di nuovo dai propri errori e, a poco a poco, si potrà capire cosa migliorare nella nuova run.

Un mondo di colori

Esteticamente As Far As The Eye è davvero splendido. Il mondo di gioco è variopinto, e gli ambienti hanno uno stile grafico vivace e coloratissimo. Tutte le caselle hanno un aspetto mistico e affascinante, e sono ricchissime di dettagli. I suoi carinissimi protagonisti cambiano di volta in volta forma ad ogni specializzazione. All’inizio della partita le Pupille non hanno caratteristiche definite, ma quando assegneremo loro un compito definito adotteranno una specializzazione, muteranno nome e anche aspetto visivo. Inizieranno a sviluppare i loro talenti lungo un classico ramo delle abilità, e così la Pupilla alla quale avrete assegnato il compito di raccogliere il cibo si specializzerà in quell’incarico, e quindi potrete scegliere con profitto di continuare a impiegarla nel corso della partita in quella particolare incombenza. Oltre ai raccoglitori avremo nelle fila della nostra tribù tanti altri tipi di Pupille, che vanno dai taglialegna ai minatori, dai domatori agli chef! Ci sono in totale quattro diverse tribù di Pupille a nostra disposizione all’inizio di ogni partita, e ciascuna di esse proviene da un bioma differente.

VOTO: 8