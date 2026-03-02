Su Amazon è disponibile il XIAOMI Watch 5, lo smartwatch con Google Wear OS, display AMOLED da 1,54'', GPS, NFC Pay e intelligenza artificiale integrata con Gemini. Offre fino a 6 giorni di autonomia, oltre 150 modalità sport e monitoraggio avanzato della salute. Ora disponibile a soli 299,99€ con uno sconto del 17% rispetto al prezzo originale di 359,99€.

Xiaomi Watch 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo XIAOMI Watch 5 è il compagno ideale per chi desidera uno smartwatch completo, elegante e tecnologicamente avanzato. È particolarmente consigliato agli sportivi e agli appassionati di fitness, grazie al supporto di oltre 150 modalità sport, alla resistenza all'acqua fino a 5 ATM e alle mappe offline per esplorare l'outdoor in totale sicurezza. Chi si preoccupa della propria salute troverà nel monitoraggio avanzato a 60 secondi — con rilevazione di frequenza cardiaca, ossigenazione e stress — uno strumento prezioso per tenersi sotto controllo quotidianamente.

Ma lo XIAOMI Watch 5 soddisfa anche le esigenze di chi cerca un dispositivo smart e connesso: grazie a Google Wear OS, l'integrazione con Gemini AI, Google Wallet e Maps lo rende perfetto per gestire la propria vita digitale dal polso. La batteria da 6 giorni in modalità Smart elimina l'ansia da ricarica, mentre il design in acciaio inossidabile con vetro zaffiro lo rende adatto anche in contesti eleganti. A 299,99€ con il 17% di sconto, rappresenta un acquisto di grande valore.

Lo XIAOMI Watch 5 è un orologio intelligente con Google Wear OS, display AMOLED da 1,54'', corpo in acciaio inossidabile 316L e vetro zaffiro. Offre 6 giorni di autonomia, GPS, oltre 150 sport, monitoraggio salute avanzato e pagamenti NFC.

