Su Amazon sono disponibili i Xiaomi REDMI Buds 8 Pro, auricolari True Wireless con cancellazione attiva del rumore fino a 55 dB, triplo driver coassiale, audio Hi-Res HiFi e Dolby Audio. Grazie al Bluetooth 5.4, alla certificazione IP54 e a una durata della batteria fino a 33 ore, offrono un'esperienza sonora completa. Sono acquistabili al prezzo di 69,62€.

Redmi Buds 8 Pro, chi dovrebbe acquistarli?

I Xiaomi REDMI Buds 8 Pro sono consigliati a chi trascorre molto tempo fuori casa, in ambienti rumorosi come metropolitane, uffici open space o strade trafficate, e desidera isolarsi completamente dal mondo esterno. Grazie alla cancellazione attiva del rumore fino a 55 dB e alla copertura fino a 5 kHz, questi auricolari soddisfano le esigenze di chi cerca concentrazione massima durante lo studio o il lavoro. Sono ideali anche per gli appassionati di musica che non vogliono rinunciare a una qualità audio Hi-Res certificata con driver tripli coassiali e Dolby Audio.

Questi auricolari si rivolgono inoltre a chi effettua frequenti chiamate all'aperto, anche in condizioni ventose, grazie alla riduzione del rumore AI con triplo microfono. La batteria fino a 33 ore li rende perfetti per i grandi viaggiatori o per chi non vuole preoccuparsi di ricaricare spesso. Con certificazione IP54 e connettività Bluetooth 5.4, offrono affidabilità e stabilità in ogni situazione, soddisfacendo le esigenze di utenti esigenti e dinamici.

