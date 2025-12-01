Lo Xiaomi POCO F8 Ultra è disponibile su Amazon a un prezzo davvero competitivo. Questo smartphone di fascia alta monta il potente Snapdragon 8 Elite, una batteria monstre da 6500mAh e un display AMOLED da 6,9" con cornici ultrasottili. La fotocamera da 50MP con sensore Light Fusion 950 e l'audio Sound by Bose completano un pacchetto tecnico di livello superiore. Applicando il coupon da 50€, potrete portarvelo a casa a soli 649,90€, un'occasione imperdibile per chi cerca prestazioni top senza compromessi!

NB: ricordatevi che al momento del checkout ottenete uno sconto aggiuntivo di €50

POCO F8 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo Xiaomi POCO F8 Ultra è lo smartphone ideale per chi cerca prestazioni top di gamma senza compromessi a un prezzo competitivo. Con il coupon di 50€ che porta il prezzo finale a soli 649,90€, questo dispositivo si rivolge agli utenti più esigenti: gamer che necessitano della potenza dello Snapdragon 8 Elite Gen 5, appassionati di fotografia mobile attratti dal sensore Light Fusion 950 da 50MP con stabilizzazione ottica, e chi desidera un'autonomia eccezionale grazie alla batteria da 6500mAh. La collaborazione con Bose per l'audio lo rende perfetto anche per gli amanti della musica e dei contenuti multimediali, mentre il display AMOLED da 6,9" con refresh rate a 120Hz soddisfa chi vuole un'esperienza visiva immersiva.

Questo smartphone risponde brillantemente alle esigenze di chi passa molte ore al giorno sul telefono e non vuole preoccuparsi della ricarica, garantendo oltre 1.600 cicli di carica mantenendo l'80% della capacità. È la scelta vincente per professionisti e content creator che necessitano di scattare foto in condizioni di luce difficili grazie all'HDR 13.5EV, e per chi cerca un device con memoria generosa (12GB RAM e 256GB di storage) per multitasking intensivo. Le cornici ultrasottili da 1,68mm e il design curato lo rendono appetibile anche per chi non vuole rinunciare all'estetica, ricevendo un prodotto premium con 2 anni di garanzia a un prezzo eccezionale.

Lo Xiaomi POCO F8 Ultra rappresenta l'eccellenza tecnologica con il potente processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 3nm, garantendo prestazioni fluide e consumi ottimizzati. Il display AMOLED da 6,9" a 120Hz con cornici ultrasottili vi immergerà nei contenuti, mentre la fotocamera da 50MP Light Fusion 950 con OIS cattura ogni dettaglio grazie all'HDR da 13.5EV. Completano il quadro l'audio Sound by Bose per un'esperienza sonora superiore e la batteria da 6500mAh che garantisce autonomia eccezionale.

