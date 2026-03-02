Su Amazon è disponibile un'offerta imperdibile sullo XIAOMI 17 Ultra, lo smartphone top di gamma con 16+512GB, teleobiettivo Leica APO 200MP e fotocamera da 1 pollice con tecnologia LOFIC HDR. Il bundle include anche una TV A Pro QLED 50" e una garanzia esclusiva di 3 anni. Ora disponibile a soli 1.500,90€, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo originale di 1.898,90€.

Xiaomi 17 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo Xiaomi 17 Ultra è il telefono ideale per chi non scende a compromessi sulla fotografia mobile. Con il teleobiettivo Leica APO da 200MP e zoom ottico meccanico 75–100mm, soddisfa le esigenze dei fotografi appassionati e dei professionisti che desiderano scatti nitidi e dettagliati senza ritagli digitali. La fotocamera da 1 pollice con tecnologia LOFIC HDR è perfetta per chi ama fotografare in condizioni di scarsa illuminazione, garantendo immagini notturne di livello eccezionale. In bundle con una TV QLED da 50", questa offerta è pensata anche per chi vuole rinnovare contemporaneamente smartphone e intrattenimento domestico.

Dal punto di vista delle prestazioni, lo Xiaomi 17 Ultra risponde alle esigenze degli utenti più esigenti grazie al processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, che assicura fluidità in ogni scenario, dal gaming al multitasking intensivo. La batteria da 6000 mAh soddisfa chi necessita di una lunga autonomia durante le giornate più impegnative. Con una garanzia esclusiva di 3 anni e uno sconto del 21%, questo bundle rappresenta un'opportunità concreta per chi cerca qualità premium a un prezzo più accessibile.

Lo Xiaomi 17 Ultra è uno smartphone top di gamma con 16GB RAM e 512GB di storage, dotato di un teleobiettivo Leica APO 200MP con zoom ottico 75–100mm, sensore da 1 pollice con tecnologia LOFIC HDR, batteria Surge da 6000 mAh e processore Snapdragon 8 Elite Gen 5. In bundle con TV A Pro QLED 50".

