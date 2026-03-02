Il catalogo di Xbox Game Pass è in continua evoluzione, con titoli che entrano ed escono dal servizio in abbonamento di Microsoft con cadenza regolare.

Questa dinamica, ormai familiare per i milioni di abbonati in tutto il mondo, torna a farsi sentire in vista di marzo 2026: Microsoft ha ufficialmente segnalato come "leaving soon" — ovvero in partenza imminente — sei giochi sulla propria app mobile ufficiale Xbox.

Nessuna perdita particolarmente devastante per il catalogo, ma ci sono comunque alcune uscite che i fan del servizio dovranno registrare sul proprio radar prima che sia troppo tardi.

La data cerchiata in rosso è il 15 marzo 2026, quando tutti e sei i titoli abbandoneranno simultaneamente il Game Pass su Console, PC e Cloud Gaming (salvo un'eccezione).

Il gioco più atteso tra quelli in partenza è senza dubbio Enter The Gungeon, il dungeon crawler roguelike di Dodge Roll che ha conquistato una fanbase solida grazie al suo gameplay frenetico, alle centinaia di armi bizzarre e alla difficoltà che premia la pazienza e la memorizzazione dei pattern nemici — un titolo che chiunque non abbia ancora provato dovrebbe assolutamente recuperare prima del 15 marzo.

Sul fronte racing, lascerà il catalogo anche F1 23, disponibile tramite il tier EA Play incluso nell'abbonamento Game Pass Ultimate. Si tratta di un capitolo datato della serie ufficiale della Formula 1 firmata EA Sports, superato ormai da edizioni più recenti, quindi la sua rimozione non rappresenta una perdita significativa per gli appassionati del motorsport virtuale.

Da segnalare anche l'uscita di Lightyear Frontier, il mech-farming game di FRAME BREAK ambientato su un pianeta alieno, e di Mythwrecked: Ambrosia Island, un'avventura narrativa che ha raccolto consensi discreti tra chi ama i giochi story-driven.

Il caso più curioso dell'intera lista riguarda Bratz: Rhythm & Style, il rhythm game a tema fashion che ha fatto il suo ingresso nel Game Pass appena a dicembre 2025.

Vederlo già segnalato come titolo in partenza dopo soli tre mesi è quantomeno insolito e fa pensare a un possibile errore nell'app mobile di Xbox, piuttosto che a una rimozione effettiva pianificata.

La community sta monitorando la situazione e nelle prossime settimane si capirà se si tratta di un bug nei metadati del servizio o di una scelta editoriale atipicamente rapida.

L'unico titolo con disponibilità limitata rispetto agli altri è He Is Coming, che lascerà il servizio esclusivamente sulla piattaforma PC, senza impatto su Console e Cloud.

Per tutti i giochi in uscita, Microsoft ha attivato come di consueto uno sconto di almeno il 20% sul prezzo d'acquisto, permettendo agli abbonati di acquisire definitivamente i titoli prima che spariscano dal catalogo; alcune offerte potrebbero essere ancora più vantaggiose qualora i giochi rientrassero nelle promozioni mensili Xbox.

A mitigare il colpo delle partenze di marzo ci pensa l'arrivo imminente di Kingdom Come: Deliverance 2, il sequel del RPG medievale di Warhorse Studios che debutterà nel catalogo Game Pass già questa settimana, rappresentando uno dei titoli più attesi dagli abbonati nel 2026.