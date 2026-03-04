Su Amazon è disponibile il WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB, la soluzione definitiva per il gaming ad alte prestazioni. Questo SSD powered by SanDisk offre velocità fino a 7.300 MB/s in lettura e 6.600 MB/s in scrittura, garantendo tempi di caricamento brevissimi e latenza ridottissima. Supporta PCIe Gen 4 e la tecnologia DirectStorage di Microsoft. Disponibile a 165,35€ su Amazon.

WD_BLACK SN850X, chi dovrebbe acquistarlo?

Il WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB è la scelta ideale per i gamer appassionati che desiderano portare la propria esperienza di gioco a un livello superiore. Grazie a velocità di lettura fino a 7.300 MB/s e scrittura fino a 6.600 MB/s, questo SSD soddisfa le esigenze di chi non vuole perdere tempo prezioso nei caricamenti, garantendo transizioni rapide e sessioni di gioco fluide e senza interruzioni. È particolarmente indicato per chi utilizza PC da gaming ad alte prestazioni con interfaccia PCIe Gen 4.

Con una capacità di 2TB e il supporto alla tecnologia Microsoft DirectStorage, questo SSD risponde perfettamente alle necessità di chi possiede una vasta libreria di giochi e desidera averli sempre disponibili senza sacrificare le prestazioni. La Game Mode 2.0, attivabile tramite la SANDISK Dashboard, permette di ottimizzare ulteriormente il sistema durante le sessioni di gioco. Grazie alla tecnologia SANDISK TLC 3D NAND, offre anche affidabilità e durata nel tempo, rendendolo adatto non solo ai gamer più esigenti ma anche ai professionisti che lavorano con file di grandi dimensioni.

