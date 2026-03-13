Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sulla Wacom Cintiq 16, la tavoletta grafica con schermo Full HD 1920 x 1080 ideata per chi vuole disegnare e dipingere digitalmente con la massima naturalezza. Dotata della Wacom Pro Pen 2 con 8192 livelli di pressione e riconoscimento dell'inclinazione, garantisce un controllo preciso e un tratto fluido. È possibile acquistarla a soli 404,99€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo originale di 545,71€.

Wacom Cintiq 16, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Wacom Cintiq 16 è consigliato a tutti i creativi digitali che desiderano portare il proprio lavoro a un livello superiore: illustratori, graphic designer, fumettisti e artisti digitali troveranno in questo display grafico uno strumento professionale capace di replicare fedelmente la sensazione del disegno su carta. Grazie alla Wacom Pro Pen 2 con 8192 livelli di pressione e riconoscimento dell'inclinazione, chi lavora quotidianamente con software come Photoshop, Illustrator o Clip Studio Paint potrà esprimersi con precisione e naturalezza senza precedenti.

Con uno sconto del 26% rispetto al prezzo originale, questa tavoletta grafica con schermo rappresenta un'occasione imperdibile anche per gli studenti di design e animazione che vogliono investire in attrezzatura professionale senza spendere una cifra eccessiva. Il display Full HD 1920x1080 con 16,7 milioni di colori e vetro antiriflesso soddisfa l'esigenza di lavorare con colori accurati e dettagli nitidi, mentre la semplicità di connessione tramite cavo 3 in 1 lo rende compatibile con qualsiasi Mac o PC.

