Mediaworld propone un'offerta imperdibile sul bundle VOLANTE LOGITECH G29 + CUFFIA A10, ideale per gli appassionati di racing game. Grazie a uno extra da 31€ con MW Club, potete portare a casa questo fantastico pacchetto a soli 199€. Il bundle include il rinomato volante Logitech G29 e una cuffia gaming A10, perfetto per vivere un'esperienza di gioco immersiva e realistica su console e PC.

NB: ricordatevi di entrare nel programma MW Club per ottenere uno sconto aggiuntivo di 31€ durante il checkout

Logitech G29, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle Logitech G29 + Cuffia A10 è la soluzione ideale per chi desidera trasformare la propria postazione gaming in un vero simulatore di guida domestico. Questo pacchetto si rivolge principalmente agli appassionati di racing game e simulatori come Gran Turismo, Forza Motorsport o Assetto Corsa, che vogliono vivere un'esperienza di guida realistica senza compromessi. Il volante G29, con il suo sistema Force Feedback avanzato e i pedali in metallo, offre sensazioni autentiche al volante, mentre la cuffia A10 garantisce un audio chiaro e coinvolgente per percepire ogni dettaglio sonoro della vostra auto virtuale. Con uno sconto extra di 31€ che porta il prezzo finale a soli 199€, questa combo rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca qualità professionale a un prezzo accessibile.

Il pacchetto soddisfa le esigenze di chi non vuole scendere a compromessi tra precisione di guida e immersione sonora. Il G29 vi permetterà di sentire ogni curva, ogni cambio di aderenza dell'asfalto e le vibrazioni del motore, mentre la cuffia A10, robusta e confortevole, vi isolerà dall'ambiente circostante per sessioni di gioco prolungate. È perfetto sia per i neofiti che vogliono iniziare con il piede giusto nel mondo del sim racing, sia per i giocatori più esperti che cercano un upgrade significativo rispetto ai controller tradizionali. Un investimento completo che vi catturerà dalla prima curva affrontata.

Il VOLANTE + CUFFIA LOGITECH G29 A10 BUNDLE vi offre un'esperienza di guida completa per le vostre sessioni di racing. Questo pacchetto combina il celebre volante Logitech G29 con Force Feedback realistico e la cuffia gaming A10, garantendovi il massimo controllo in pista e un audio cristallino per immergervi totalmente nelle gare.

