Il vivo X300Pro 5G è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo cameraphone di alta gamma, dotato di teleobiettivo APO ZEISS da 200MP e chip Dimensity 9500, vi conquisterà con le sue straordinarie capacità fotografiche e prestazioni di livello flagship. Approfittate dello sconto del 15% e portatelo a casa a 1187,40€ invece di 1399,90€. In omaggio riceverete anche le cuffie TWS 3e e il caricatore da 90W!

Prodotto in caricamento

vivo X300 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il vivo X300 Pro 5G è lo smartphone ideale per chi cerca prestazioni fotografiche di livello professionale senza compromessi. Con il suo teleobiettivo APO ZEISS da 200MP e i chip di imaging V1 e V3+, questo dispositivo vi conquisterà se siete appassionati di fotografia mobile, creator di contenuti o semplicemente amanti della tecnologia d'avanguardia. La capacità di registrare in Dolby Vision 4K con doppia prospettiva e lo zoom con flash adattivo fino a 200mm rendono questo smartphone perfetto per immortalare concerti, eventi sportivi e paesaggi con una qualità cinematografica. L'offerta attuale con sconto del 15% include in regalo cuffie TWS 3e e caricatore da 90W, rendendo l'acquisto ancora più conveniente.

Questo dispositivo risponde alle esigenze di utenti esigenti e professionisti che necessitano di uno smartphone potente e versatile. Con 16GB di RAM espandibili, 512GB di storage e il processore Dimensity 9500, vi garantirà prestazioni fluide anche nelle operazioni più intensive. La certificazione IP68 e IP69 protegge il dispositivo da acqua e polvere, ideale per chi utilizza lo smartphone in ambienti impegnativi o durante attività outdoor. Il sistema di ricarica rapida da 90W e la batteria a lunga durata soddisfano le necessità di chi è sempre in movimento, mentre il kit per ufficio vivo consente una produttività senza interruzioni tra dispositivi diversi, perfetto per professionisti e smart worker.

Il vivo X300Pro 5G è uno smartphone fotografico d'eccellenza equipaggiato con teleobiettivo APO ZEISS da 200MP e chip di imaging V3+ per scatti professionali. Offre 16GB di RAM espandibili a 32GB, 512GB di memoria, display piatto da 6,78 pollici e ricarica rapidissima da 90W. Il processore Dimensity 9500 garantisce prestazioni top, mentre la certificazione IP68 e IP69 protegge da acqua e polvere.

Vedi offerta su Amazon