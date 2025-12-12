Il VIVO X300 Pro nella colorazione Brown con 512 GB di memoria è disponibile su Mediaworld per i membri MW Club a 1.105€. Approfittatene per averlo a un prezzo molto competitivo. Un'occasione imperdibile per chi cerca un telefono potente con ampio spazio di archiviazione e un design elegante. Non lasciatevi sfuggire questa offerta!

NB: ricordatevi di entrare in MW Club per ottenere uno sconto aggiuntivo di 195€ durante il checkout

Prodotto in caricamento

VIVO X300 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il VIVO X300 Pro rappresenta la scelta ideale per chi cerca un dispositivo all'avanguardia senza compromessi. Con i suoi 512 GB di memoria interna, questo smartphone vi conquisterà se siete appassionati di fotografia mobile, creatori di contenuti o professionisti che necessitano di uno strumento affidabile per gestire progetti complessi in mobilità. La generosa capacità di archiviazione elimina ogni preoccupazione relativa allo spazio, permettendovi di salvare migliaia di foto ad alta risoluzione, video in 4K e tutte le app di cui avete bisogno senza dover ricorrere continuamente al cloud.

Questo modello si rivolge a utenti esigenti che desiderano prestazioni di fascia premium e un'esperienza fotografica professionale. Grazie allo sconto extra dedicato ai MW Club, che porta il prezzo finale a 1.105€, rappresenta un'opportunità eccellente per chi vuole investire in tecnologia di alto livello risparmiando significativamente. L'elegante colorazione Brown conferisce inoltre un tocco di raffinatezza distintiva, perfetto per chi apprezza anche l'estetica oltre alle performance tecniche. Se cercate un flagship completo che vi accompagni nelle sfide quotidiane professionali e creative, il VIVO X300 Pro saprà soddisfare pienamente le vostre aspettative.

VIVO X300 Pro in elegante colorazione marrone è uno smartphone di fascia alta con 512 GB di memoria interna, perfetto per chi necessita di ampio spazio per foto, video e applicazioni. Dotato di tecnologie all'avanguardia, questo dispositivo vi accompagnerà in ogni momento della giornata con prestazioni elevate e un design raffinato che non passerà inosservato.

Vedi offerta su Awin1