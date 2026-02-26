Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sulla ventola TR TL-C12C-S X5 CPU Air Fan 120mm ARGB, un raffreddatore silenzioso con cuscinetto S-FDB e controllo PWM 4PIN. Supporta fino a 17 modalità di illuminazione ARGB sincronizzabili con la scheda madre e raggiunge una velocità massima di 1550 RPM. Oggi la trovate a soli 19,13€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo originale di 21,90€.

Ventole CPU ARGB 120mm TR TL-C12C-S, chi dovrebbe acquistarle?

La TR TL-C12C-S X5 CPU Air Fan è la scelta ideale per gli appassionati di PC gaming e per chi assembla o aggiorna il proprio sistema desktop con attenzione alle prestazioni termiche e all'estetica. È consigliata a chi cerca una ventola silenziosa ma efficace, capace di mantenere la CPU e il case a temperature ottimali grazie al controllo automatico PWM a 4 pin e a una velocità massima di 1550 RPM. I cuscinetti S-FDB garantiscono lunga durata e riduzione del rumore, rendendola adatta anche a chi lavora in ambienti che richiedono silenziosità.

Questa ventola soddisfa anche le esigenze di chi desidera un sistema esteticamente curato: con 17 modalità di illuminazione ARGB sincronizzabili tramite la scheda madre, si integra perfettamente in qualsiasi build con effetti luminosi di grande impatto visivo. Realizzata in materiale industriale PBT+PC e dotata di cavi fino a 55 cm, è versatile e adatta sia come ventola da case che come supporto ai dissipatori CPU. A soli 19,13€ con uno sconto del 13%, rappresenta un ottimo rapporto qualità-prezzo per chi vuole migliorare il raffreddamento del proprio PC.

La TR TL-C12C-S X5 CPU Air Fan è una ventola ARGB da 120mm con controllo PWM 4PIN e velocità fino a 1550 RPM. Grazie ai cuscinetti S-FDB, garantisce funzionamento silenzioso e duraturo, con 17 modalità di illuminazione sincronizzabili via scheda madre.

Vedi offerta su Amazon