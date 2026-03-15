Su Amazon è disponibile l'Uovo di Pasqua BACI PERUGINA al Cioccolato Fondente 70%, perfetto per sorprendere i propri cari in occasione delle festività. Questo prodotto da 265g include 4 cioccolatini BACI PERUGINA Fondente 70% e una doppia sorpresa, ed è realizzato con materie prime selezionate, senza glutine. Ora disponibile a soli 11,90€ con uno sconto del 26% rispetto al prezzo originale di 15,99€.

Uovo di Pasqua Baci Perugina, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Uovo di Pasqua BACI PERUGINA al Cioccolato Fondente 70% è il regalo ideale per chi desidera sorprendere una persona cara con un dono raffinato e di qualità. È consigliato a tutti gli amanti del cioccolato fondente extra, apprezzato per il suo gusto intenso e autentico. Grazie alla doppia sorpresa e ai 4 cioccolatini inclusi, si rivela perfetto per famiglie, coppie e amici che vogliono celebrare la Pasqua con un gesto di affetto genuino. Essendo senza glutine, soddisfa anche le esigenze di chi ha intolleranze alimentari.

Con uno sconto del 26%, passando da 15,99€ a soli 11,90€, questo uovo di Pasqua offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per chi vuole fare una bella figura senza rinunciare all'eccellenza. È particolarmente indicato come regalo per colleghi, amici o familiari in occasione delle festività pasquali, ma anche per chiunque voglia esprimere gratitudine e affetto attraverso un prodotto iconico, realizzato con materie prime selezionate e dal gusto inconfondibile.

BACI PERUGINA Uovo di Pasqua 2026 Cioccolato Fondente 70% è un elegante uovo da 215g con doppia sorpresa, arricchito da 4 cioccolatini Baci Perugina Fondente 70%. Realizzato con materie prime selezionate, è senza glutine e ideale per occasioni speciali.

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