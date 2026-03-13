Su Amazon è disponibile il set tastiera e mouse wireless Trust Ymo II, una soluzione silenziosa e senza fili con portata fino a 10 m, layout QWERTY italiano, tasti a profilo ribassato e resistenza agli schizzi. Il mouse ambidestro con selezione DPI (800-1600) e la garanzia di 5 anni completano un'offerta davvero interessante. Approfittatene ora a soli 18,99€, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo originale di 24,99€!

Trust Ymo II, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Trust Ymo II Set Tastiera e Mouse Wireless Silenziosi è la soluzione ideale per chi lavora in ufficio o in spazi condivisi e desidera ridurre al minimo le distrazioni sonore. Grazie ai tasti e pulsanti silenziosi, è perfetto per professionisti, studenti e smart worker che necessitano di concentrazione e rispetto per chi li circonda. La connettività wireless con portata fino a 10 m e un unico ricevitore USB lo rende adatto anche a chi usa più dispositivi come PC, laptop e Mac.

Questo kit soddisfa l'esigenza di comfort e praticità quotidiana: i tasti a profilo ribassato con angolazione regolabile garantiscono una digitazione ergonomica durante lunghe sessioni di lavoro, mentre la resistenza agli sversamenti protegge l'investimento dagli imprevisti. Il mouse ambidestro con selezione DPI regolabile (800-1600) si adatta a ogni stile di utilizzo. Con un prezzo scontato a 18,99€ e una garanzia di 5 anni, rappresenta un acquisto conveniente e duraturo per chi cerca qualità senza spendere una fortuna.

Il Trust Ymo II è un kit tastiera e mouse wireless con layout QWERTY italiano, connessione fino a 10 m tramite unico ricevitore USB, tasti silenziosi a profilo ribassato, resistenza agli schizzi e mouse ambidestro con 800-1600 DPI.

