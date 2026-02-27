Su Amazon è disponibile il TP-Link UA520C, l'adattatore USB-C a HDMI che supporta risoluzioni fino a 4K@60Hz ed è compatibile con macOS, Windows, iPadOS, iOS, Android, Linux e Chrome OS. Plug and Play, con cavo intrecciato da 100 mm e scocca in lega di alluminio per massima durabilità. Ora disponibile a soli 12,99€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo originale di 14,99€.

Adattatore HDMI USB-C TP-Link, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TP-Link UA520C è l'adattatore ideale per chi ha bisogno di collegare dispositivi con porta USB-C a monitor o display HDMI esterni, godendo di una qualità video fino a 4K@60Hz. È particolarmente consigliato a professionisti, studenti e creativi che utilizzano laptop, tablet o smartphone compatibili con la modalità DP Alt, su sistemi operativi come macOS, Windows, iPadOS, Android, Linux e Chrome OS. Chi lavora in mobilità o in smart working troverà in questo accessorio una soluzione pratica e immediata.

Grazie al design Plug and Play, non è richiesta alcuna installazione: basta collegarlo per trasformare istantaneamente la porta USB-C in un'uscita HDMI. Il cavo intrecciato da 100 mm riduce le interferenze con le porte adiacenti, mentre la scocca in lega di alluminio garantisce robustezza e longevità. Compatto e portatile, si porta ovunque con facilità. A soli 12,99€ con uno sconto del 13%, rappresenta un acquisto conveniente per chi cerca affidabilità senza spendere cifre elevate.

Il TP-Link UA520C è un adattatore USB-C a HDMI che supporta risoluzioni fino a 4K@60Hz tramite modalità DP Alt. Compatibile con macOS, Windows, iPadOS, Android e Linux, funziona in plug and play senza driver. Il cavo intrecciato da 100 mm e il corpo in lega di alluminio ne garantiscono durabilità e portabilità.

Vedi offerta su Amazon