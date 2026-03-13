Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul TP-Link Deco X3000-5G, il router mesh con supporto 5G Sub-6 GHz e Wi-Fi 6 AX3000. Questo dispositivo offre velocità di download fino a 3,4 Gbps, latenza di soli 1 ms e una porta WAN/LAN da 2,5 Gbps. Compatibile con Alexa e con setup Plug&Play tramite SIM Card 5G. Oggi lo trovate a soli 229,99€.

TP-Link Deco X3000-5G, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TP-Link Deco X3000-5G è la soluzione ideale per chi cerca una connessione internet potente e flessibile, senza dipendere da una linea fissa tradizionale. È consigliato a famiglie numerose, smart worker e appassionati di gaming che necessitano di una rete stabile e ultraveloce in ogni angolo della casa. Grazie alla tecnologia 5G Sub-6 GHz con velocità fino a 3.4 Gbps e una latenza di appena 1 ms, soddisfa le esigenze di chi utilizza più dispositivi contemporaneamente senza compromessi.

Questo router è perfetto anche per chi si trova in zone non coperte dalla fibra ottica o desidera una connessione di backup affidabile: basta inserire una SIM Card 5G per essere subito operativi grazie al Plug & Play. La tecnologia Mesh WiFi 6 garantisce copertura senza interruzioni in ogni stanza, mentre le funzionalità di sicurezza TP-Link HomeShield, con parental control e protezione IoT in tempo reale, lo rendono ideale per ambienti domestici con bambini e numerosi dispositivi connessi.

