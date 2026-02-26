Su Amazon è disponibile The Thing: Remastered - Deluxe Edition per PS5, un'edizione da collezione imperdibile che include la custodia Steelbook esclusiva, due patch ricamate, una replica della carta d'identità del Capitano Blake e un poster ufficiale. Lo trovate a soli 29,99€ invece di 39,99€, con uno sconto del 25%, un'occasione perfetta per i fan del classico horror.

The Thing: Remastered Deluxe Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

The Thing: Remastered – Deluxe Edition per PS5 è il prodotto ideale per i fan del film classico di John Carpenter e per gli appassionati di survival horror che cercano un'esperienza ricca di contenuti da collezione. Con uno sconto del 25%, passando da 39,99€ a soli 29,99€, rappresenta un'occasione imperdibile per chi desidera rivivere l'atmosfera glaciale e terrificante di Outpost 31 con grafica completamente rinnovata, illuminazione dinamica e texture migliorate.

La Deluxe Edition soddisfa le esigenze dei collezionisti più esigenti, grazie alla custodia Steelbook esclusiva, alle due patch ricamate, alla replica della carta d'identità del Capitano Blake e al poster ufficiale. Gli amanti dei giochi d'azione con elementi strategici troveranno grande soddisfazione nel sistema avanzato di fiducia/paura del team, che aggiunge profondità tattica ai 20 livelli disponibili. Un acquisto consigliato a chi vuole unire gameplay coinvolgente e oggettistica da esposizione di alto valore.

The Thing: Remastered – Deluxe Edition per PS5 include la versione fisica del gioco, una custodia Steelbook esclusiva, 2 patch ricamate, replica della carta d'identità del Capitano Blake e un poster. Il gioco offre 20 livelli con grafica migliorata e sistema fiducia/paura.

Vedi offerta su Amazon