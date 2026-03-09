The Callisto Protocol Standard Edition per PS5 è ora disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile. Il survival horror sviluppato da Striking Distance Studios vi immergerà in un'atmosfera oscura e terrificante ambientata su una prigione spaziale. Approfittate dello sconto, portando il prezzo a soli 23,68€.

The Callisto Protocol, chi dovrebbe acquistarlo?

The Callisto Protocol Standard Edition per PS5 è il titolo ideale per tutti gli appassionati di survival horror e di atmosfere sci-fi inquietanti. Consigliato a chi ama giochi come Dead Space, questo titolo saprà soddisfare chi cerca un'esperienza di gioco intensa, ricca di tensione e di combattimenti ravvicinati in un ambiente spaziale ostile. Con uno sconto del 10% e un prezzo di soli 23,68€, rappresenta un'occasione imperdibile per chi vuole arricchire la propria libreria PS5 senza spendere troppo.

Il gioco risponde alle esigenze di chi cerca una narrativa coinvolgente e una grafica di altissimo livello, sfruttando appieno le capacità tecniche di PlayStation 5. È perfetto per i giocatori solitari che desiderano immergersi in un'avventura horror in terza persona, affrontando creature terrificanti e scoprendo i segreti della prigione di Callisto. Un acquisto consigliato a chi vuole vivere un'esperienza di gioco memorabile e adrenalinica, tipica dei migliori titoli del genere.

The Callisto Protocol Standard Edition per PS5 è un survival horror ambientato in una prigione spaziale sul satellite di Giove. Offre grafica next-gen, atmosfera opprimente e combattimenti ravvicinati intensi.

