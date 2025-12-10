Il TERRAMASTER D8 Hybrid rappresenta una soluzione di archiviazione all'avanguardia disponibile su Amazon. Questo enclosure ibrido unico nel suo genere combina 4 alloggiamenti HDD/SSD SATA e 4 slot M.2 NVMe, offrendo fino a 128TB di capacità totale. Grazie alla connettività USB 3.2 Gen2, raggiunge velocità di trasferimento fino a 10Gbps, con prestazioni in lettura/scrittura che toccano i 980MB/s. Il D8 Hybrid è disponibile a 263€ con coupon 20% e con configurazioni RAID esclusive che garantiscono flessibilità e sicurezza dei dati.

TERRAMASTER D8 Hybrid, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TERRAMASTER D8 Hybrid è la soluzione ideale per professionisti creativi, videomaker e fotografi che necessitano di gestire grandi quantità di dati con velocità e affidabilità. Grazie alla sua capacità ibrida che combina 4 HDD SATA e 4 SSD NVMe M.2, questo enclosure vi permetterà di archiviare fino a 128TB di contenuti, sfruttando contemporaneamente l'enorme capacità degli hard disk tradizionali e le prestazioni fulminee degli SSD. Con velocità di trasferimento fino a 10Gbps tramite USB 3.2 Gen2, potrete lavorare direttamente sui vostri progetti 4K e 8K senza rallentamenti, rendendo il backup e l'editing molto più fluidi.

Questo dispositivo si rivela perfetto anche per content creator, streamer e appassionati di tecnologia che desiderano una soluzione di archiviazione scalabile e sicura. La modalità RAID esclusiva 2+6 vi garantirà la massima flessibilità nella gestione dei dati: potrete configurare i primi due bay in RAID 0 per prestazioni estreme o RAID 1 per ridondanza dei file più importanti, mentre gli altri alloggiamenti funzioneranno come dischi indipendenti. Il sistema di dissipazione intelligente con ventole a controllo termico e il design push-lock senza attrezzi renderanno la manutenzione semplice e intuitiva, accompagnandovi nella crescita delle vostre esigenze di storage professionale.

TERRAMASTER D8 Hybrid è il primo enclosure ibrido a 8 alloggiamenti che unisce 4 HDD/SSD SATA e 4 SSD M.2 NVMe, offrendo fino a 128TB di capacità totale. Con USB 3.2 Gen2 a 10Gbps, raggiunge velocità di trasferimento fino a 980MB/s e supporta configurazioni RAID 0/1/JBOD con l'esclusiva modalità 2+6 per massima flessibilità e sicurezza dei vostri dati.

