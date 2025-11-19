Se state cercando un televisore di grande formato con tecnologia all'avanguardia, il TCL 85T8C rappresenta un'opportunità imperdibile su Amazon. Questo imponente TV QLED da 85 pollici vi conquisterà con la sua risoluzione 4K HDR e oltre un miliardo di colori grazie alla tecnologia Quantum Dot. Oggi potete portarlo a casa a 701,92€ invece di 807,49€, un risparmio considerevole per un dispositivo dotato di Google TV, Dolby Vision e Atmos, refresh rate a 144 Hz e audio Onkyo 2.1 integrato.

TCL 85T8C, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TCL 85T8C è la scelta ideale per chi desidera trasformare il proprio salotto in una vera sala cinematografica e non vuole scendere a compromessi sulle dimensioni. Con i suoi 85 pollici, questo televisore QLED si rivolge agli appassionati di cinema e serie TV che cercano un'esperienza immersiva totale, ma anche ai gamer esigenti che potranno sfruttare il refresh rate a 144 Hz con tecnologia FreeSync per sessioni di gioco fluide e reattive. La compatibilità con Dolby Vision e Atmos lo rende perfetto per chi vuole godersi contenuti in streaming di ultima generazione con qualità audio-video da sala professionale, grazie anche al sistema audio Onkyo 2.1 integrato.

Questo modello soddisfa le esigenze di chi possiede ambienti spaziosi dove un televisore di grandi dimensioni può esprimere al meglio il proprio potenziale, e di coloro che apprezzano la versatilità tecnologica: la piattaforma Google TV offre accesso immediato a tutte le app di streaming, mentre il supporto HDR multi-formato garantisce la massima compatibilità con qualsiasi contenuto. Con uno sconto del 13% sul prezzo medio, rappresenta un'opportunità concreta per chi aveva rimandato l'acquisto di un grande formato QLED di qualità.

Il TCL 85T8C è un televisore da 85 pollici con tecnologia QLED che vi garantisce oltre un miliardo di colori brillanti e naturali. Dotato del processore AiPQ Pro e pannello HVA di nuova generazione, offre risoluzione 4K HDR con supporto completo ai formati Dolby Vision, HDR10+ e modalità Filmmaker per un'esperienza cinematografica autentica.

