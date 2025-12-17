Se state cercando un televisore di grande formato con tecnologia all'avanguardia, il TCL 85P7K da 85 pollici è disponibile su Amazon a 799,90€. Questo Smart TV QLED 4K offre oltre un miliardo di tonalità di colore grazie alla tecnologia Quantum Dot, supporto HDR multiformato con Dolby Vision e Dolby Atmos, e un sistema audio Onkyo 2.1 per un'esperienza cinematografica completa. Portatevi a casa questo gigante della tecnologia a 799,90€, perfetto per gaming e intrattenimento.

TCL 85P7K, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TCL 85P7K rappresenta la scelta ideale per chi desidera trasformare il proprio salotto in una vera sala cinematografica domestica. Con i suoi 85 pollici di diagonale e la tecnologia QLED, questo televisore vi conquisterà grazie alla capacità di riprodurre oltre un miliardo di tonalità cromatiche, garantendo colori brillanti e realistici in ogni scena. È perfetto per famiglie numerose o per chi ama organizzare serate film con gli amici, grazie anche al supporto Dolby Vision e Atmos che assicurano un'esperienza audiovisiva coinvolgente. Il sistema audio Onkyo 2.1 integrato elimina la necessità immediata di una soundbar esterna, offrendo un suono potente e avvolgente.

Gli appassionati di gaming troveranno nel Game Master una funzionalità indispensabile per sessioni di gioco fluide e reattive, mentre la tecnologia Motion Clarity garantisce immagini nitide anche nelle scene più movimentate. Chi cerca un televisore versatile e completo apprezzerà il supporto HDR multiformato e il processore AiPQ che ottimizza automaticamente ogni contenuto in 4K, dal cinema allo sport. La piattaforma Google TV vi permetterà di accedere facilmente a tutti i vostri servizi di streaming preferiti, rendendo questo dispositivo perfetto per chi desidera un centro d'intrattenimento all-in-one senza compromessi sulla qualità.

Il TCL 85P7K è un televisore da 85 pollici che combina la tecnologia QLED con un processore AiPQ per offrirvi immagini straordinarie in 4K HDR. Grazie al pannello HVA e al sistema Direct LED, questo smart TV garantisce contrasti elevati e oltre un miliardo di tonalità cromatiche autentiche.

