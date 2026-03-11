Su Amazon è disponibile un'offerta imperdibile sul TCL 25G64 Gaming Monitor, un monitor LED mini QD da 25 pollici con risoluzione Full HD, frequenza di aggiornamento da 300 Hz e tempo di risposta GTG di soli 1 ms. Grazie alla tecnologia QD-Mini-LED e all'HDR da 600 nit, le immagini risulteranno vivide e ricche di dettagli. Disponibile a soli 149,90€ invece di 249,00€, con uno sconto del 40%.

Monitor TCL 25G64, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TCL 25G64 Gaming Monitor è la scelta ideale per i gamer appassionati che cercano prestazioni elevate senza rinunciare a un prezzo accessibile. Con una frequenza di aggiornamento di 300 Hz e un tempo di risposta di 1 ms GTG, questo monitor si rivolge in particolare agli appassionati di titoli competitivi come sparatutto e giochi d'azione, dove ogni millisecondo può fare la differenza. La compatibilità con AMD FreeSync Premium e G-Sync lo rende perfetto per chi possiede schede grafiche AMD o NVIDIA.

Grazie alla tecnologia QD-Mini-LED e alla luminosità di picco di 600 nit HDR, questo monitor soddisfa le esigenze di chi desidera colori vividi, contrasto elevato e dettagli precisi sia nelle scene scure che in quelle luminose. A soli 149,90€ invece di 249€, rappresenta un'occasione straordinaria per aggiornare la propria postazione di gioco con una soluzione tecnologicamente avanzata, adatta anche a chi lavora con contenuti multimediali e desidera qualità visiva superiore.

Il TCL 25G64 è un monitor gaming da 25 pollici Full HD con tecnologia QD-Mini-LED, pannello IPS a 300 Hz e 1 ms GTG. Offre HDR 600 nit, contrasto 6.000.000:1 e supporto AMD FreeSync Premium e G-Sync per un'esperienza fluida e reattiva.

