Su Amazon è disponibile il Gimars RGB con ricarica wireless da 15W, un mouse pad XXL 800x300x4mm con 10 modalità di illuminazione RGB e superficie premium. Compatibile con la ricarica wireless Qi da 15W per smartphone come iPhone e Samsung Galaxy, offre una base antiscivolo in gomma naturale e tessuto microtesturizzato impermeabile. Ora disponibile a soli 26,79€ invece di 33,18€, con uno sconto del 19%!

Tappetino RGB con ricarica wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Gimars RGB con ricarica wireless è il prodotto ideale per i gamer appassionati e per chi trascorre molte ore alla scrivania, sia per lavoro che per gaming. Chi cerca una postazione completa, funzionale ed esteticamente curata troverà in questo tappetino XXL da 800x300mm la soluzione perfetta per organizzare tastiera e mouse in un unico spazio ampio e stabile. Le 10 modalità di illuminazione RGB soddisfano l'esigenza di personalizzazione dell'ambiente, creando un'atmosfera coinvolgente.

Questo accessorio risponde anche alle necessità di chi vuole ridurre i cavi sulla scrivania: la ricarica wireless da 15W permette di ricaricare smartphone compatibili senza ingombri aggiuntivi. La superficie in microtessuto ad alta densità garantisce precisione nel tracciamento per tutti i tipi di mouse, rendendolo adatto anche a chi gioca a titoli FPS e MOBA. Con uno sconto del 19%, a soli 26,79€, rappresenta un acquisto conveniente per chi vuole elevare la propria postazione.

Il Gimars RGB è un pad XXL da 800x300x4mm con ricarica wireless Qi da 15W, compatibile con iPhone e Samsung. Offre 10 modalità di illuminazione RGB, base antiscivolo in gomma e superficie microtesturizzata impermeabile.

Vedi offerta su Amazon