Su Amazon è disponibile il BONTEC Supporto per Monitor, un braccio con molla a gas compatibile con schermi da 13 a 32 pollici e fino a 9 kg, con supporto VESA 75/100 mm e rotazione a 360°. Grazie al design ergonomico e alla gestione integrata dei cavi, mantiene la scrivania ordinata e migliora il comfort visivo. Oggi lo trovate a soli 33,42€, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo originale di 38,99€.

Supporto per monitor BONTEC, chi dovrebbe acquistarlo?

Il BONTEC Supporto per Monitor è la soluzione ideale per chi trascorre molte ore davanti allo schermo e desidera migliorare il proprio comfort visivo e la postura. È consigliato a professionisti, smart worker e appassionati di gaming che necessitano di una postazione ergonomica e ordinata. Grazie alla compatibilità con monitor da 13 a 32 pollici e fino a 9 kg, si adatta a un'ampia gamma di schermi LCD/LED con attacco VESA 75x75 o 100x100 mm.

Questo supporto soddisfa l'esigenza di flessibilità e risparmio di spazio: il braccio a molla a gas permette regolazioni fluide in inclinazione, rotazione e altezza, consentendo di passare agevolmente dalla modalità orizzontale a quella verticale. Il sistema integrato di gestione dei cavi mantiene la scrivania pulita e professionale, rendendolo perfetto per postazioni multi-monitor o spazi coworking. Con uno sconto del 14%, rappresenta un investimento vantaggioso per chi cerca qualità e durata a un prezzo accessibile.

Il BONTEC Supporto per Monitor è un braccio con molla a gas da 750 N·m compatibile con schermi da 13-32 pollici fino a 9 kg e VESA 75/100 mm. Offre rotazione 360°, inclinazione ±90° e gestione cavi integrata. Testato per 30.000 cicli.

