Giusto in tempo per l'arrivo nei cinema di Supergirl, a giugno in sala, DC vara una nuova serie regolare dedicata alla Ragazza d'Acciaio di cui Panini DC Italia propone prontamente in volume cartonato il primo ciclo Disavventure a Midvale. La nuova serie, rinominata semplicemente Supergirl, è stata affidata a Sophie Campbell (Teenage Mutant Ninja Turtles) che cura anche i disegni insieme Paulina Ganucheau e Rosi Kämpe.

Uno strano incrocio quello con il film con protagonista Milly Alcock, dichiaratamente ispirato al graphic novel La Donna del Domani, perché la nuova serie si spinge in territori narrativi che si rifanno alla Silver Age e a tematiche molto young adult.

Supergirl - la storia editoriale

Supergirl debutta ufficialmente in una storia in appendice ad Action Comics Volume 1 #252 (data di copertina maggio 1959) grazie alla penna di Otto Binder e alle matite di Al Plastino. Arrivata sulla Terra, Kara viene accolta da Superman in maniera non propriamente entusiasta. L'Uomo d'Acciaio infatti teme che la cugina, inesperta e ingenua, possa rivelare la sua identità segreta. Con la promessa di non rivelare le loro identità e di usare i suoi poteri in maniera accorta, Kara decide di adottare l'identità dell'orfana Linda Lee e di celare la sua chioma bionda sotto una parrucca affinché non fosse riconosciuta dagli altri ospiti del Midvale Orphanage, orfanotrofio della fittizia cittadina di Midvale.

In Crisi sulle Terre Infinite, Supergirl si sacrifica per salvare Superman e le rimanenti Terre del Multiverso. La morte dell'eroina, in quel momento abbastanza popolare, venne accolta da molti lettori con tristezza ma anche come "la migliore storia di Supergirl mai raccontata".

Nel 2004 la dirigenza DC decide di reintrodurre Supergirl. Il compito di riportare la Ragazza d'Acciaio in continuity è affidato a Jeph Loeb e al disegnatore Michael Turner che insieme realizzarono uno spettacolare ciclo della serie Superman/Batman per reintrodurre l'eroina.

Con il reboot New 52, Supergirl viene subito introdotta nel nuovo Universo DC con una nuova serie regolare, Supergirl Volume 6. Questa versione di Supergirl è decisamente arrabbiata e incapace di venire a patti con la distruzione del suo pianeta natale. La rabbia che alberga in Supergirl non passa inosservata al Corpo delle Lanterne Rosse. Kara a sorpresa decide di indossare il pericoloso anello entrando, per un breve periodo, nel Corpo all'epoca guidato da un riluttante Guy Gardner.

Dopo il soft reboot operato sulle testate supermaniane da Brian M. Bendis e gli eventi Metal e Death Metal, Supergirl perde la sua serie regolare tornando in appendice su Superman e Action Comics.

Di cosa parla Supergirl Volume 1 - Disavventure a Midvale

È proprio in questo frangente, complice anche l'era editoriale All In, che DC prova lanciare questa nuova serie regolare in cui ritroviamo la Ragazza d'Acciaio. Dopo una gravosa missione nello spazio e gli eventi di Absolute Power, Supergirl decide di lasciare Metropolis e tornare nella sua cittadina adottiva di Midvale.

Tuttavia, il suo arrivo riserva una sorpresa scioccante. Qualcuno ha già preso il suo posto. Un'altra Supergirl pattuglia i cieli di Midvale, vive nella casa dei Danvers e ha persino convinto Jeremiah ed Eliza di essere la loro vera figlia, Linda.

Indagando sul mistero dell'identità di questa altra Supergirl, Kara scopre una città cambiata e diversa da come la ricordava e dove ha trovato rifugio anche Lena Luthor (personaggio visto anche nella serie TV ma qui recuperato nella versione vista più recentemente nell'evento Absolute Power).

Con l'aiuto anche dei fedeli Super-Pets, Kara riesce a ristabilire l'ordine ma soprattutto a creare nuovi legami ed amicizia. Prima però tocca fare un piccolo viaggio nel suo subconscio per affrontare proprio quei traumi e oscurità che avevamo visto nelle sue ultime avventure a fumetti.

La "nuova" Supergirl fra Silver Age e young adult

Per oltre dieci anni Supergirl è stato un personaggio definito dai suoi traumi e simbolo di un certo disagio. A voltare pagina è Sophie Campbell che compie una operazione non facile e assolutamente non scontata: torna indietro alle radici Silver Age del personaggio con un approccio frizzante, veloce e che non ha paura di abbracciare gli elementi più bizzarri del mito kryptoniano (scimmie giganti, sdoppiamenti di personalità, gadget assurdi, recupero di personaggi delle sue avventure storiche) agganciandoli a tematiche estremamente contemporanee.

L'obbiettivo è chiaro. Da un lato riscoprire una Kara Zor-El al di fuori del ruolo di "spalla" o di "sopravvissuta" e coinvolgere un target di pubblico più giovane e anche più sensibile a tematiche non classicamente supereroistiche.

Il tema centrale è l'identità. Il fatto che Lesla-Lar rubi letteralmente la vita di Kara serve come metafora della sindrome dell'impostore e della pressione sociale che i giovani adulti provano nel cercare di "essere all'altezza" delle aspettative. Kara non lotta solo contro un nemico fisico, ma contro la sensazione di essere superflua.

Un altro pilastro del volume è il benessere mentale. Campbell scrive una Kara che impara a conoscere i propri limiti. Non è l'eroina stoica e indistruttibile; è una ragazza che prova ansia, che ha bisogno di amici per non crollare e che capisce che "salvare il mondo" inizia dal salvare sé stessi dalla solitudine.

Supergirl Volume 1 - Disavventure a Midvale non è solo un volume accessibile ma anche una ventata d'aria fresca. Una narrazione apparentemente leggera e sbarazzina, caratterizzata da dialoghi molto frizzanti e vicini alla sensibilità della Gen Z, che nasconde una nuova Supergirl per nuovi lettori.

Una protagonista viva e vibrante empatica, complessa e un pizzico goffa che guarda alla sua storia a fumetti, anche recente, senza cancellare nulla e implementa anche spunti dalla serie TV e di altri media puntando a raccontare attraverso gli archetipi narrativi tipici del fumetto supereroistico e con l'immediatezza del tipica del medium non solo dubbi e incertezze ma anche la forza dei legami e la resilienza di fronte a piccoli o grandi ostacoli.

Una nuova estetica che abbandona il realismo

Supergirl torna ad una silhouette iconica e classica, rendendosi subito riconoscibile. Il tratto è volutamente lontano dal realismo delle sue ultime incarnazioni ma sempre dinamico. Sophie Campbell si rifà ancora una volta alla Silver Age ma anche all'animazione: le linee sono lunghe e continue mentre particolare attenzione viene riservata all'espressività e alla prossemica dei personaggi.

Graficamente quello che colpisce maggiormente è fluidità con cui il racconto riesce a passare da momenti slice of life a sequenze d'azione importanti e ritmate. Si tratta anche questo di un retaggio del fumetto Silver Age, che a sua volta aveva fatto sua quella del fumetto romance degli anni 50, e che in questo caso strizza l'occhio al manga - inserti, tavole sbordate etc... - sia al comics duro e puro con soluzioni a pagina unica.

Insieme alla Campbell troviamo Paulina Ganucheau con Il suo tratto morbido, quasi zuccherino, perfetto per le sequenze focalizzate sui sentimenti e sulla vita quotidiana a Midvale. Inoltre la sua gestione dei Super-Pets (Krypto, Streaky e la nuova coniglietta Kandy) nel quinto episodio è magistrale e aggiunge un tocco di commedia visiva irresistibile.

Ultimo contributo è quello di Rose Kampe che porta un’energia diversa, più "sporca" ed espressiva, ideale per le sequenze oniriche e i combattimenti del mini arco narrativo "gotico" che chiude il volume. Il tutto è amalgamato dalla palette dai toni pastello e ricchi di luci di Tamra Bonvillain, Kendall Goode e Marissa Louise.