Bandai ha aperto ufficialmente i preordini per la nuova SH Figuarts dedicata a Son Goku God Aura, una proposta che arricchisce ulteriormente la lineup di Tamashii Nations ispirata a Dragon Ball Super. La figure riproduce la trasformazione divina di Goku nella forma Super Saiyan God, una delle più iconiche del personaggio, integrando le tecnologie articolari più recenti sviluppate per la linea.

Super Saiyan God Son Goku God Aura - SH Figuarts

Alta 14,5 cm e realizzata in PVC e ABS, la SH Figuarts si distingue grazie a una struttura completamente aggiornata, progettata per garantire un livello superiore di mobilità. Il nuovo Dynamic-Movable Shoulder System rappresenta l’evoluzione più evidente: un sistema articolare avanzato che amplia sensibilmente il range di movimento delle spalle, offrendo pose più fluide e naturali. Questa soluzione consente di riprodurre con fedeltà le dinamiche tipiche dei combattimenti dell’anime, enfatizzando la carica energetica e la fluidità del personaggio nella sua forma God Aura.

La figure include una selezione completa di accessori pensata per soddisfare le esigenze dei collezionisti e per ricreare le scene più rappresentative della serie. Sono presenti quattro paia di mani intercambiabili, utili per simulare attacchi, concentrare l’aura o assumere pose da combattimento. A queste si aggiungono tre espressioni alternative, che variano dalla serietà alla rabbia, fino alla determinazione, oltre a una testa supplementare che offre ulteriori possibilità di personalizzazione.

Questa nuova proposta SH Figuarts si presenta come un’aggiunta imperdibile per chi segue da vicino la linea dedicata a Dragon Ball Super, combinando innovazione tecnica, cura per i dettagli e una resa scenica che valorizza una delle trasformazioni più amate di Goku.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

In Italia, i preordini sono stati aperti dal distributore ufficiale Cosmic Group, con un prezzo indicativo fissato a 30,00 euro. Il debutto della figure è previsto a giugno 2026 in Giappone, mentre l’arrivo sul mercato italiano è programmato, come da tradizione, per i mesi successivi, ovvero agosto 2026.