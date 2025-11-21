Carmine Di Giandomenico torna al graphic novel autoriale cogliendo al balzo una intuizione del suo sodale di lungo corso, Francesco Colafella, e coinvolgendo il maestro Tanino Liberatore, realizzando Souzie-Q. Un ritratto di Rocky Marciano. La sfida di raccontare la figura di uno dei pugili più famosi e celebrati della storia l'ha invece raccolta Sergio Bonelli Editore che non si è risparmiata per l'occasione dando alla luce un prezioso volume cartonato di grande formato.

Dalle strade di Brockton alla cintura dei pesi massimi

Per il giovane Rocco Francis Marchegiano ci sono due possibilità: continuare a cucire scarpe oppure provare a far fruttare il suo destro devastante, terrore dei bulli di Brockton - Massachussets. La strada però è diversa dal ring e l'approdo a New York per Rocco - ora diventato Rocky Marciano - è duro. Non ha né il fisico né le caratteristiche del pugile eppure con il duro lavoro le vittorie continuano ad arrivare. E sono devastanti, tutte per KO merito del suo famoso destro ribattezzato Souzie-Q come il ballo preferito dalla sua futura moglie.

Implacabile sul ring ma gigante gentile e uomo dall'alta fibra morale che mette in dubbio persino le sue stesse imprese atletiche quando uno dei suoi avversari stramazza al tappeto.

Questo è il ritratto di Rocky che viene dipinto anche grazie al racconto della moglie mentre aiutata dalla figlia in cucina, molti anni dopo, è intenta a preparargli un dolce della tradizione abruzzese per il suo compleanno. Rocky Marciano nacque il 1° settembre del 1923 e morì il 31 agosto del 1969 - unico campione del mondo dei pesi massimi rimasto imbattuto.

Souzie-Q: un ritratto tanto entusiasmante quanto umano

Il gesto sportivo può essere narrato in diverse modalità. "Alla giapponese" - come si fa nel manga spokon - dove si "spiega" la disciplina e dove, nel caso degli sport di squadra, il sacrificio del singolo equivale ad un beneficio collettivo. C'è poi la maniera più classica, quella che potremmo definire biografica, dove la vita e lo sport si sovrappongono e diventano inscindibili.

C'è poi una terza via, che è quella che sceglie saggiamente Carmine Di Giandomenico, ovvero quella di intrecciare il gesto sportivo e quindi l'immagine pubblica - spesso idealizzata - con quella privata e più intima.

Quando Di Giandomenico decide di raccontare qualcosa utilizza poi sempre modalità inedite e inusuali. In questo caso specifico tutto ruota attorno al numero 3. In Souzie-Q. Un ritratto di Rocky Marciano sceglie infatti 3 linee narrative che si intersecano, anche graficamente, che rappresentano momenti di vita diversi di Marciano. Tre come le corde del ring, metafora della vita e delle sue difficoltà, ma anche tre come gli strati di preparazione del dolce abruzzese che la moglie e la figlia sono intente a preparargli in cucina per il suo compleanno.

Forza e fragilità dell'uomo e del campione si bilanciano componendo un racconto entusiasmante ma anche delicato e quasi onirico ma soprattutto incredibilmente umano.

La vera forza Souzie-Q. Un ritratto di Rocky Marciano è quindi interiorizzare il racconto per immagini in una consequenzialità che sfasa e sovrappone i piani temporali per poi ricomporli idealmente un oggetto narrativo unico e potente che tocca corde emozionali mature e sincere: famiglia, amore, morale.

Laddove Tanino Liberatore affresca in maniera potente le vittorie di Marciano, Colafella si concentra sul racconto spiccatamente biografico mentre a Di Giandomenico - con un sapiente gioco grafico di "non detti" - mostra la quotidianità dell'uomo dietro lo sportivo. Le tavole infatti sono un dialogo continuo fra passato e presente. I tagli verticali e orizzontali si scambiano rimandi fra le chine pesanti del "passato" di Colafella e l'ariosità del "presente" di Di Giandomenico esplodendo nel pittorico di Liberatore.

Come la new wave dei biopic della A24 o musicali, Souzie-Q. Un ritratto di Rocky Marciano è un graphic novel dal taglio moderno che decide di raccontare l'uomo insieme allo sportivo. Per farlo decide una "inquadratura" e la sviluppa in maniera coerente ed efficace da tutti i punti di vista sfruttando anche al massimo le possibilità del medium fumetto.

Si tratta in definitiva di una lettura pensata per colpire al cuore e lasciare al lettore il giusto spazio per scoprire la figura di Marciano. In questo senso va letto anche il "non-detto" sulle circostanze e sulla sua data di morte che non vengono mai menzionate nel libro. L'unico appunto che si potrebbe muovere è legato alla presenza di qualche dialogo meno puntuale ma si tratta davvero di un particolare che emerge solo dopo multiple riletture.