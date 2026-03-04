Su Amazon è disponibile il Soundcore Boom 3i di Anker, l'altoparlante Bluetooth da 50W progettato per le avventure più estreme. Con certificazione IP68, galleggiante e resistente all'acqua salata, è perfetto per kayak, piscina e campeggio. Grazie alla tecnologia BassUp 2.0 offre bassi profondi fino a 56 Hz e un'autonomia di 16 ore. Lo trovate a soli 69,99€ invece di 84,99€, con uno sconto del 18%.

Soundcore Boom 3i, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Soundcore Boom 3i di Anker è l'altoparlante ideale per tutti gli appassionati di attività all'aria aperta e avventure acquatiche. Chi pratica kayak, pesca, campeggio o trascorre giornate in spiaggia troverà in questo dispositivo un compagno affidabile e indistruttibile. Grazie alla certificazione IP68 e alla resistenza all'acqua salata cinque volte superiore agli standard comuni, è progettato per sopportare le condizioni più estreme senza mai cedere. La sua capacità di galleggiare mantenendosi in posizione verticale lo rende unico nel settore, garantendo audio chiaro anche tra le onde.

Con 50W di potenza e la tecnologia BassUp 2.0, soddisfa le esigenze di chi non vuole rinunciare a un suono di qualità professionale anche fuori casa. Le 16 ore di autonomia coprono intere giornate di utilizzo, mentre funzioni intelligenti come l'amplificatore vocale e l'allarme d'emergenza lo rendono non solo un prodotto musicale, ma un vero strumento di sicurezza. Attualmente disponibile su Amazon a 69,99€ invece di 84,99€, con uno sconto del 18%, è un acquisto consigliato a chiunque cerchi robustezza, prestazioni audio elevate e versatilità estrema.

Il Soundcore Boom 3i di Anker è un altoparlante Bluetooth portatile da 50W con certificazione IP68, resistente all'acqua salata e galleggiante. Integra BassUp 2.0 con bassi fino a 56 Hz, Bluetooth 5.3 e 16 ore di autonomia.

