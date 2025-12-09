Su AliExpress trovate le rivoluzionarie Sony WH-1000XM5, cuffie wireless ex top di gamma con cancellazione attiva del rumore, dotate di microfoni per chiamate cristalline e un'autonomia di 30 ore. Il design premium in pelle morbida garantisce comfort prolungato. Applicando il coupon da 15€, le pagate solo 204,61€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €15 durante il checkout

Prodotto in caricamento

Sony WH-1000XM5, chi dovrebbe acquistarle?

Le Sony WH-1000XM5 rappresentano la scelta ideale per chi desidera isolarsi completamente dal mondo esterno e immergersi nella propria musica, podcast o chiamate di lavoro. Questi auricolari sono perfetti per i professionisti che lavorano in ambienti rumorosi o in smart working, grazie ai quattro microfoni integrati che garantiscono chiamate cristalline. Si rivolgono anche ai pendolari e ai viaggiatori frequenti che affrontano lunghi spostamenti in treno, aereo o mezzi pubblici: con 30 ore di autonomia, vi accompagneranno per intere giornate senza necessità di ricarica. La cancellazione attiva del rumore di ultima generazione, potenziata dal processore V1, vi permetterà di creare la vostra bolla di tranquillità ovunque vi troviate.

Se siete audiofili esigenti o appassionati di gaming che non vogliono compromessi sulla qualità audio, queste cuffie soddisfano le aspettative più elevate. I cuscinetti in pelle morbida garantiscono comfort prolungato anche dopo ore di utilizzo, rendendole perfette per sessioni di ascolto intensive o maratone di serie TV. Con uno sconto cosi grande e un ulteriore coupon da 15€, il prezzo finale di 204,61€ rappresenta un'opportunità eccezionale per portarsi a casa quello che molti considerano il top di gamma assoluto nel settore delle cuffie wireless premium.

Le Sony WH-1000XM5 rappresentano l'eccellenza nella cancellazione attiva del rumore grazie al potente processore integrato V1 e ai 4 microfoni dedicati. Vi garantiranno un'autonomia straordinaria di 30 ore e un comfort superiore con i padiglioni in pelle morbida, perfetti per lunghe sessioni di ascolto senza affaticamento.

Vedi offerta su AliExpress