La Sonos Beam (Gen 2) è la soundbar compatta che trasformerà la vostra esperienza audio, con supporto Dolby Atmos e controllo vocale integrato. Disponibile in elegante colorazione bianca, è perfetta per TV, musica e molto altro ancora. Su Amazon, è ora disponibile a soli 368,99€ invece di 499€, con uno sconto del 26%: un'occasione imperdibile per portare il suono di qualità professionale nel vostro salotto.

Sonos Beam Gen 2, chi dovrebbe acquistarla?

La Sonos Beam Gen 2 è la scelta ideale per chi desidera migliorare sensibilmente l'esperienza audio del proprio televisore senza rinunciare a un design compatto ed elegante. È particolarmente consigliata agli appassionati di cinema e serie TV che vogliono godere del Dolby Atmos con un audio tridimensionale coinvolgente, ma anche a chi ama ascoltare musica in alta qualità direttamente dal salotto. Grazie alle dimensioni contenute, si adatta perfettamente anche ad ambienti di medie e piccole dimensioni.

Questo prodotto soddisfa le esigenze di chi cerca una soluzione all-in-one intelligente, integrando il controllo vocale per gestire la riproduzione senza usare il telecomando. È perfetta per gli utenti già inseriti nell'ecosistema Sonos, ma anche per chi si avvicina per la prima volta a una soundbar di qualità premium. Con uno sconto del 26%, scendendo a 368,99€ rispetto ai 499€ di listino, rappresenta un'opportunità concreta per portare a casa un audio superiore a un prezzo decisamente più accessibile.

La Sonos Beam Gen 2 è una soundbar compatta dotata di Dolby Atmos per un audio tridimensionale coinvolgente. Compatibile con il controllo vocale, è ideale per TV, musica e streaming. Design essenziale in bianco elegante.

