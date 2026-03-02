Su Amazon è disponibile un'offerta imperdibile sulla Samsung TV 83'' QE83S94FAEXZT OLED 4K, il televisore top di gamma con processore NQ4 AI Gen3, Motion Xcelerator 144Hz, Dolby Atmos e design LaserSlim. Grazie all'intelligenza artificiale integrata, le immagini risultano straordinariamente vivide e realistiche. Ora disponibile a 2.999,00€, con uno sconto del 27% rispetto al prezzo originale di 4.099,00€.

Samsung TV OLED 83 pollici, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung Smart TV 83'' QE83S94FAEXZT OLED 4K è il prodotto ideale per chi desidera portare l'esperienza cinematografica direttamente nel salotto di casa. È consigliata agli appassionati di cinema e serie TV che cercano qualità visiva di altissimo livello, grazie al pannello OLED HDR con contrasti profondi e colori vividi. Gli amanti del gaming troveranno nel Motion Xcelerator 144Hz e nel Gaming Hub un alleato eccezionale per sessioni di gioco fluide e coinvolgenti su qualsiasi piattaforma.

Questo televisore soddisfa le esigenze di chi vuole un ecosistema smart completo, grazie a SmartThings per il controllo dei dispositivi domestici e all'intelligenza artificiale integrata con funzioni come Click to Search e AI Mode. Con un sconto del 27% rispetto al prezzo originale di 4099€, rappresenta un'opportunità straordinaria per chi cerca il massimo della tecnologia display senza compromessi, disponibile ora su Amazon a 2999€.

Il Samsung TV 83'' QE83S94FAEXZT è un televisore OLED 4K con processore NQ4 AI Gen3 e 4K AI Upscaling Pro. Offre Motion Xcelerator 144Hz, audio Dolby Atmos e design LaserSlim.

