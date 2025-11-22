Se sognate un home cinema da far invidia, il Samsung Smart TV da 98 pollici QE98QN90FATXZT Neo QLED 4K è ora in offerta su Amazon a un prezzo decisamente più accessibile. Questo gigante dello schermo vi conquisterà con il processore NQ4 AI Gen3, la tecnologia Quantum Matrix Plus per colori vividi anche nelle scene più scure, e il Motion Xcelerator a 165Hz perfetto per il gaming. L'audio Dolby Atmos e OTS+ completa un'esperienza davvero immersiva. Disponibile a 5.262€ invece di 9.999€, rappresenta un'occasione imperdibile per trasformare il vostro salotto in una sala cinema di lusso.

Smart TV Samsung da 98 pollici, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Smart TV da 98 pollici QE98QN90FATXZT rappresenta la scelta ideale per chi desidera trasformare il proprio salotto in una vera sala cinematografica domestica e non vuole scendere a compromessi sulle dimensioni e sulla qualità dell'immagine. Questo gigante tecnologico è perfetto per appassionati di home cinema che cercano un'esperienza visiva coinvolgente, per famiglie numerose che vogliono godersi film e serie TV tutti insieme senza perdere nemmeno un dettaglio, e per gamer esigenti che necessitano di refresh rate elevati e fluidità assoluta grazie al Motion Xcelerator da 165Hz. La tecnologia Neo QLED con Quantum Matrix Plus garantisce colori perfetti e neri profondi, mentre il processore NQ4 AI Gen3 ottimizza automaticamente ogni contenuto visualizzato.

Con un risparmio da migliaia di euro rispetto al prezzo originale, questo Smart TV soddisfa le esigenze di chi cerca versatilità e intelligenza artificiale integrata: la funzione Click to Search vi permetterà di ottenere informazioni immediate su ciò che state guardando, mentre Smart Hub e Gaming Hub centralizzano tutti i vostri contenuti preferiti. L'audio Dolby Atmos con tecnologia OTS+ crea un'esperienza sonora tridimensionale che segue l'azione sullo schermo, perfetta per chi vuole immergersi completamente nei propri contenuti senza necessariamente investire subito in un impianto audio separato. Il design NeoSlim in Titan Black vi garantirà inoltre un prodotto elegante che non sacrifica l'estetica nonostante le dimensioni imponenti.

