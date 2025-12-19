Cercate una smart TV di fascia alta a un prezzo eccezionale? Su Amazon trovate il Samsung QE65QN83FAUXZT Neo QLED 4K, con tecnologia Mini LED e processore NQ4 AI Gen2 per una qualità d'immagine straordinaria. Questo modello 2025 offre AI Upscaling 4K, Dolby Atmos, Motion Xcelerator 144 Hz per il gaming e Smart Hub integrato. Ora disponibile a 899,00€ invece di 1.399,00€, un risparmio notevole per portare a casa un gioiello tecnologico che trasformerà il vostro intrattenimento domestico!

Samsung Smart TV 65'', chi dovrebbe acquistarlo?

Questo Samsung QE65QN83F da 65 pollici con tecnologia Neo QLED 4K è l'acquisto ideale per chi desidera trasformare il proprio salotto in un vero centro di intrattenimento di ultima generazione. Vi conquisterà se cercate un'esperienza visiva superiore grazie al processore NQ4 AI Gen2 che ottimizza automaticamente ogni contenuto, rendendo più vivide le immagini e adattando le impostazioni alle vostre preferenze. È perfetto per le famiglie numerose che vogliono godersi film e serie TV su uno schermo generoso, ma anche per gli appassionati di gaming che apprezzeranno il Motion Xcelerator a 144 Hz e l'accesso diretto alle piattaforme di gioco tramite Gaming Hub.

Questa smart TV soddisfa l'esigenza di chi vuole un unico TV la possibilità di gestire tutto l'intrattenamento domestico: dallo streaming dei contenuti preferiti tramite Smart Hub, al controllo dei dispositivi smart della casa con Smart Things. Gli amanti del cinema apprezzeranno particolarmente il Dolby Atmos e l'audio OTS Lite che crea un effetto surround 3D sincronizzato con le immagini, mentre chi possiede già una soundbar Samsung potrà sfruttare la tecnologia Q-Symphony per un'esperienza audio ancora più immersiva. Con uno sconto del 36%, rappresenta un investimento intelligente per chi cerca qualità premium.

Il Samsung QE65QN83FAUXZT Neo QLED 4K rappresenta l'eccellenza tecnologica con il suo Processore NQ4 AI Gen2 che ottimizza automaticamente ogni contenuto. La tecnologia Quantum Matrix Core garantisce contrasti definiti e colori vividi, mentre l'OTS Lite e Dolby Atmos creano un audio surround 3D coinvolgente.

