Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sulla Samsung QLED 4K Vision AI Smart TV 65'' QE65Q8FAAUXZT, un televisore di ultima generazione dotato di Processore Q4 AI, tecnologia Quantum Dot, design Air Slim e audio surround OTS Lite. Potranno portarla a casa a soli 699€ invece di 754,19€, con uno sconto del 7%.

Samsung QLED 4K Q8F 65'', chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung QLED 4K Vision AI Smart TV 65'' è la scelta ideale per chi desidera trasformare il proprio salotto in un vero e proprio centro di intrattenimento domestico. È consigliato a famiglie e appassionati di cinema e serie TV che vogliono godere di immagini nitidissime grazie alla tecnologia Quantum Dot e al processore Q4 AI con upscaling 4K. Il design Air Slim lo rende perfetto anche per chi tiene all'estetica degli ambienti.

Questo smart TV soddisfa le esigenze di gamer grazie al Motion Xcelerator per immagini fluide e reattive, e di chi ama un audio coinvolgente con l'OTS Lite e il supporto Q-Symphony. Tramite Smart Hub e Gaming Hub, tutto lo streaming e il gaming sono accessibili in un unico posto. A 699€, con uno sconto del 7% rispetto al prezzo originale, rappresenta un'opportunità concreta per chi cerca qualità premium senza rinunciare al risparmio.

Il Samsung QLED 4K QE65Q8FAAUXZT è uno Smart TV da 65 pollici con processore Q4 AI e tecnologia Quantum Dot per colori vividi e realistici. Il design Air Slim, l'OTS Lite e le funzioni AI ottimizzano immagine e audio per ogni contenuto.

