Il Samsung Monitor Gaming Odyssey Neo G9 da 57 pollici è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero competitivo. Questo straordinario display curvo offre una risoluzione Dual UHD (7680x2160), tecnologia Mini LED con HDR1000 e un refresh rate di 240 Hz per un'esperienza di gioco immersiva e fluida. Approfittate subito di questa occasione: il prezzo è sceso da 2.499,00€ a soli 1.629,00€, permettendovi di portare a casa uno dei monitor gaming più avanzati sul mercato.

Samsung Odyssey Neo G9, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Monitor Gaming Odyssey Neo G9 rappresenta la scelta ideale per i giocatori professionisti e gli appassionati di gaming che cercano un'esperienza immersiva senza compromessi. Con il suo pannello curvo da 57 pollici e formato 32:9, questo monitor vi catturerà completamente nel cuore dell'azione, offrendovi un campo visivo ultra-ampio perfetto per simulatori di guida, flight simulator e giochi competitivi dove ogni dettaglio conta. La tecnologia Mini LED con HDR1000 garantisce neri profondi e colori brillanti, mentre la risoluzione Dual UHD permette di visualizzare contenuti con una nitidezza straordinaria, rendendo questo monitor perfetto anche per chi si occupa di editing video professionale, grafica 3D o necessita di gestire contemporaneamente molteplici applicazioni.

Questo concentrato di tecnologia è particolarmente consigliato a chi possiede una configurazione gaming di fascia alta e desidera sfruttarla al massimo delle sue potenzialità. Il refresh rate di 240 Hz e il tempo di risposta di 1 ms soddisfano le esigenze dei giocatori competitivi che necessitano di reattività immediata, mentre il FreeSync Premium Pro elimina tearing e stuttering per sessioni di gioco fluide. Con uno sconto del 35% che porta il prezzo da 2499€ a 1629€, rappresenta un'opportunità eccezionale per chi vuole investire in una postazione gaming definitiva o in una workstation professionale capace di sostituire una configurazione multi-monitor tradizionale.

Il Samsung Monitor Gaming Odyssey Neo G9 da 57 pollici ridefinisce l'esperienza di gioco con il suo straordinario display curvo 1000R e risoluzione Dual UHD 7680x2160. Grazie alla tecnologia Mini LED e HDR1000, vi immergerete in immagini incredibilmente luminose e dettagliate, mentre il refresh rate di 240 Hz e il tempo di risposta di 1 ms garantiscono fluidità assoluta anche nelle scene più concitate.

