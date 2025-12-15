Il Samsung Odyssey G5 da 32 pollici è in offerta su Amazon a soli 187,50€ invece di 359€. Questo monitor curvo vi offre una risoluzione WQHD 2K, refresh rate di 165 Hz e tempo di risposta di 1 ms, perfetto per il gaming. Con uno sconto del 48%, potrete portare a casa un display professionale a un prezzo eccezionale, completo di tecnologie Eye Saver Mode e AMD FreeSync per sessioni di gioco immersive e senza affaticamento.

Prodotto in caricamento

Samsung Odyssey G5, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Odyssey G5 da 32 pollici è la scelta ideale per chi desidera un'esperienza di gaming immersiva senza svuotare il portafoglio. Con uno sconto del 48%, questo monitor curvo è perfetto per i giocatori appassionati che cercano fluidità e dettagli cristallini: la risoluzione WQHD 2K e il refresh rate di 165Hz vi garantiranno un vantaggio competitivo nei titoli più frenetici, mentre il tempo di risposta di 1ms eliminerà ogni fastidioso effetto ghosting. La tecnologia AMD FreeSync vi proteggerà da tearing e stuttering, rendendo ogni sessione di gioco incredibilmente fluida e coinvolgente.

Questo monitor rappresenta anche un'ottima soluzione per content creator e professionisti del multimedia che lavorano con video e grafica, grazie al pannello VA che offre contrasti profondi e colori vividi con supporto HDR10. Le funzionalità Eye Saver Mode e Flicker Free vi permetteranno di lavorare o giocare per ore senza affaticare la vista, mentre l'ampia diagonale da 32 pollici e la curvatura 1000R vi avvolgeranno completamente nell'azione. A questo prezzo eccezionale, trovare un monitor con queste caratteristiche tecniche e questa versatilità risulta davvero difficile.

Il Samsung Odyssey G5 da 32 pollici vi immergerà nelle vostre sessioni di gioco grazie allo schermo curvo 1000R e alla risoluzione WQHD 2K. Con un refresh rate di 165Hz e tempo di risposta di 1ms, questo monitor garantisce fluidità estrema e reattività immediata in ogni scenario.

Vedi offerta su Amazon