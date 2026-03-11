Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Samsung Monitor Gaming Odyssey G4, il monitor flat da 25" con pannello IPS Full HD a 1920x1080, dotato di un refresh rate di 240Hz e un tempo di risposta di soli 1ms (GtG). Compatibile con Freesync e G-Sync, offre un'esperienza di gioco fluida e precisa. Potranno acquistarlo a soli 139,90€ invece di 147,80€.

Samsung Odyssey G4, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Odyssey G4 è il monitor ideale per i gamer competitivi che cercano prestazioni elevate senza rinunciare alla qualità visiva. Grazie al refresh rate di 240Hz e al tempo di risposta di 1ms (GtG), questo display da 25 pollici garantisce un'esperienza di gioco fluida e reattiva, fondamentale nei titoli FPS e nei giochi online dove ogni millisecondo conta. La compatibilità con Freesync e G-Sync lo rende versatile sia con schede video AMD che NVIDIA.

Con il pannello IPS Full HD e il supporto HDR10, il monitor soddisfa anche le esigenze di chi desidera colori vividi e angoli di visione ampi. Le funzioni Eye Saver Mode e Flicker Free lo rendono adatto anche a sessioni di gioco prolungate, proteggendo la vista. La regolazione in altezza (HAS) e il Pivot offrono massima flessibilità ergonomica. A 139,90€, con uno sconto del 5%, rappresenta un acquisto conveniente per chi vuole un monitor gaming affidabile e performante.

Il Samsung Odyssey G4 è un monitor gaming da 25 pollici Full HD con pannello IPS, frequenza di aggiornamento a 240Hz e tempo di risposta di 1ms GtG. Supporta FreeSync e G-Sync, HDR10, con connettività HDMI e DisplayPort.

Vedi offerta su Amazon