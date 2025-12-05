Il Samsung Odyssey 3D da 27 pollici è disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 44%. Questo straordinario display UHD 4K vi offre un'esperienza 3D senza occhiali, grazie alla tecnologia Glasses-Free, perfetta per il gaming immersivo. Con refresh rate di 165Hz e tempo di risposta di 1ms, potrete acquistarlo a 1.188€ anziché 2.165,98€, risparmiando quasi 1.000€ su un monitor top di gamma con pannello IPS e compatibilità G-Sync.

Samsung Odyssey 3D, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Odyssey 3D è la scelta ideale per i gamer più esigenti che cercano un'esperienza visiva rivoluzionaria senza compromessi. Con la sua tecnologia 3D senza occhiali e la risoluzione UHD 4K, questo display da 27 pollici vi catturerà completamente nei vostri mondi virtuali preferiti. Grazie al refresh rate di 165Hz e al tempo di risposta di 1ms, è perfetto per chi pratica gaming competitivo in titoli FPS, racing o MOBA, dove ogni millisecondo può fare la differenza. La compatibilità G-Sync garantisce inoltre un'esperienza fluida e priva di tearing, mentre il pannello IPS offre angoli di visuale eccellenti e colori fedeli, ideale anche per content creator e professionisti della grafica.

Questo monitor soddisfa le esigenze di chi desidera un setup gaming all-in-one di alto livello, eliminando la necessità di acquisti separati grazie agli speaker integrati e alla ricchezza di connessioni (HDMI, DisplayPort, USB). L'innovativa conversione video 3D tramite AI permette di trasformare qualsiasi contenuto in un'esperienza tridimensionale, rendendolo perfetto non solo per il gaming ma anche per guardare film e serie TV in modo completamente nuovo. Con uno sconto del 44% che porta il prezzo da oltre 2100€ a sotto 1200€, rappresenta un'opportunità eccezionale per chi vuole investire in tecnologia all'avanguardia risparmiando considerevolmente.

Il Samsung Odyssey 3D S27FG900XU ridefinisce l'esperienza visiva con il suo pannello IPS da 27 pollici in risoluzione UHD 4K e la rivoluzionaria tecnologia 3D senza occhiali. Con 165Hz di refresh rate e 1ms di tempo di risposta, vi garantisce fluidità estrema in ogni sessione di gioco, mentre la compatibilità G-Sync elimina tearing e stuttering.

