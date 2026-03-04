Sullo store Samsung è disponibile un'offerta imperdibile per il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra. Questo smartphone di ultima generazione è ora acquistabile con un coupon di sconto da 100€. Il prezzo finale con il coupon applicato è di soli 1.399€, anziché 1.499€: un'occasione da non perdere per chi vuole il massimo della tecnologia mobile.

NB: ricordatevi di attivare il coupon NEWGALAXYUP per ottenere uno sconto aggiuntivo di 100€ sul 512GB durante il checkout

Samsung Galaxy S26 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy S26 Ultra in colorazione Sky Blue è il dispositivo ideale per chi cerca il massimo della tecnologia mobile senza compromessi. È consigliato a professionisti, creativi e appassionati di fotografia che necessitano di uno smartphone potente, versatile e raffinato. Grazie alle sue caratteristiche premium, soddisfa le esigenze di chi lavora in mobilità, gestisce contenuti multimediali di alto livello o desidera semplicemente il meglio disponibile sul mercato Android.

Con un prezzo di listino di 1499€ (512GB), questo top di gamma diventa ancora più accessibile grazie a un coupon da 100€ che porta il costo finale a 1399€. Un'opportunità da non perdere per chi vuole investire in un dispositivo che sappia rispondere a ogni esigenza quotidiana, dalla produttività al gaming, dalla fotografia professionale alla connettività avanzata. La colorazione Sky Blue aggiunge un tocco di eleganza e originalità per chi vuole distinguersi con stile.

Il Samsung Galaxy S26 Ultra in colorazione Sky Blue è uno smartphone di fascia alta con display di grande qualità, fotocamera avanzata e prestazioni eccellenti. Disponibile a 1499€, con coupon scende a 1399€.

Vedi offerta su Awin1