Il Samsung Galaxy Book4 è in offerta su Amazon a 528,99€ invece di 599€, con uno sconto del 12%. Questo laptop da 15,6" è equipaggiato con processore Intel Core 5, 16GB di RAM e 512GB di storage espandibile, perfetto per multitasking fluido e prestazioni veloci. Il design in metallo è leggero e portatile, mentre la ricca dotazione di porte (HDMI, USB-A, USB-C, slot microSD) elimina la necessità di adattatori. Approfittate dello sconto del 12% per portarlo a casa a 528,99€ e godetevi i 3 anni di garanzia inclusi.

Prodotto in caricamento

Samsung Galaxy Book4, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy Book4 è il laptop ideale per chi cerca un dispositivo versatile e affidabile, perfetto sia per il lavoro che per lo studio. Vi conquisterà se siete studenti universitari che necessitano di un computer potente per gestire documenti, ricerche e videolezioni, o professionisti in cerca di una soluzione leggera da trasportare senza rinunciare alle prestazioni. Con i suoi 16GB di RAM e il processore Intel Core 5, questo notebook risponde alle esigenze di chi lavora in multitasking, aprendo simultaneamente numerose applicazioni senza rallentamenti. La garanzia di 3 anni offre quella tranquillità in più che rende l'investimento ancora più sicuro.

Se siete sempre in movimento e avete bisogno di un dispositivo che vi accompagni ovunque, il Galaxy Book4 diventa il vostro alleato perfetto grazie al peso inferiore a 1,6 kg e al corpo in metallo che garantisce robustezza. L'ampia dotazione di porte elimina la necessità di adattatori esterni, risolvendo il problema di chi deve collegare frequentemente dispositivi esterni, proiettori o reti cablate. La batteria performante e il caricatore compatibile con altri dispositivi Samsung vi permetteranno di lavorare in mobilità senza preoccupazioni. Con uno sconto del 12% che porta il prezzo a soli 528,99€, questo laptop rappresenta un'opportunità eccellente per chi desidera qualità, affidabilità e prestazioni a un prezzo competitivo.

Il Samsung Galaxy Book4 è un laptop versatile da 15.6" Full HD che combina potenza e portabilità. Dotato di processore Intel Core 5, 16GB di RAM e 512GB di storage SSD espandibile, vi garantisce prestazioni fluide per multitasking e produttività. Il corpo in metallo pesa solo 1,6 kg, mentre la ricca dotazione di porte include USB-A, USB-C, HDMI e slot microSD, eliminando la necessità di adattatori.

Vedi offerta su Amazon