Su Amazon è disponibile il ROG Harpe Ace Extreme, il mouse da gioco senza fili ultra leggero da soli 47 grammi, dotato del potente sensore ottico ROG AimPoint Pro da 42.000 DPI e connettività trimodale. Con il suo guscio in fibra di carbonio e i microinterruttori ottici da 100 milioni di clic, rappresenta il top per i gamer più esigenti. Oggi lo trovate a 244,30€ invece di 279,90€.

ROG Harpe Ace Extreme, chi dovrebbe acquistarlo?

Il ROG Harpe Ace Extreme è il mouse ideale per i gamer competitivi e professionisti che non scendono a compromessi sulle prestazioni. Grazie al suo peso ultra leggero di soli 47 grammi e al guscio in fibra di carbonio, questo dispositivo è perfetto per chi trascorre lunghe sessioni di gioco e necessita di massima precisione e agilità nei movimenti. Il sensore ottico ROG AimPoint Pro da 42.000 DPI con tecnologia track-on-glass soddisfa le esigenze di chi vuole il massimo controllo in ogni situazione.

Questo mouse risponde anche alle necessità di chi cerca versatilità nella connettività: con la modalità trimodale (USB cablato, RF a 2,4 GHz e Bluetooth) è possibile passare facilmente tra più dispositivi, rendendolo adatto anche a chi lavora in ambienti ibridi. I microinterruttori ottici garantiscono una durata di 100 milioni di clic, assicurando affidabilità nel lungo periodo. Disponibile su Amazon a 244,30€ invece di 279,90€, con uno sconto del 13%, è un investimento vantaggioso per chi vuole dotarsi di un top di gamma.

