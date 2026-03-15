Il REDMAGIC 11 Pro è ora disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile! Questo potente smartphone gaming monta il chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, uno schermo AMOLED 6.85" a 144Hz, 16GB di RAM e 512GB di ROM, fotocamera da 50MP e ricarica rapida da 80W. Potrete acquistarlo a soli 797€, con uno sconto del 5% rispetto al prezzo originale di 839€.

REDMAGIC 11 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il REDMAGIC 11 Pro è consigliato a tutti gli appassionati di gaming mobile che cercano le massime prestazioni disponibili su smartphone. Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, ai 16GB di RAM e ai 512GB di storage, questo dispositivo soddisfa le esigenze dei gamer più esigenti che vogliono giocare senza compromessi. Il display AMOLED da 6.85" a 144Hz e la frequenza di campionamento del tocco fino a 3000Hz garantiscono una reattività straordinaria, fondamentale nei giochi competitivi.

È il prodotto ideale anche per chi desidera uno smartphone potente e versatile nella vita quotidiana: la connettività 5G e WiFi 7, la ricarica rapida da 80W e il sistema di raffreddamento con ventola turbo lo rendono perfetto per sessioni prolungate senza surriscaldamenti. La fotocamera quad AI da 50MP soddisfa inoltre chi non vuole rinunciare alla qualità fotografica. A 797€, con uno sconto del 5% rispetto al prezzo originale, rappresenta un investimento concreto per chi vuole il meglio del gaming mobile.

Il REDMAGIC 11 Pro è uno smartphone gaming con Snapdragon 8 Elite Gen 5, schermo AMOLED 6.85" a 144Hz, 16GB RAM e 512GB ROM. Dotato di sistema di raffreddamento con ventola turbo, fotocamera da 50MP e ricarica rapida da 80W.

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