I Ray-Ban Meta Wayfarer in elegante colorazione nero lucido con lenti Verde G15 sono disponibili su Mediaworld a 263€. Questi occhiali smart di ultima generazione uniscono il design iconico Wayfarer all'innovativa tecnologia Meta, permettendovi di scattare foto, registrare video e ascoltare musica direttamente dai vostri occhiali. Acquistate ora i Ray-Ban Meta Wayfarer a 263€ e scoprite un nuovo modo di vivere la realtà aumentata con stile.

Prodotto in caricamento

Ray-Ban Meta Wayfarer, chi dovrebbe acquistarli?

I Ray-Ban Meta Wayfarer sono la scelta ideale per chi desidera unire stile iconico e tecnologia innovativa nella vita quotidiana. Questi occhiali smart rappresentano la soluzione perfetta per content creator, professionisti digitali e appassionati di tecnologia che vogliono catturare momenti spontanei senza dover sempre ricorrere allo smartphone. Con le lenti verde G15, classiche Ray-Ban, garantiscono un'eccellente protezione visiva e mantengono quel look senza tempo che ha reso celebre il modello Wayfarer, permettendovi di registrare video, scattare foto e ascoltare musica in modo discreto e naturale.

Sono particolarmente consigliati a chi conduce uno stile di vita attivo e dinamico: genitori che vogliono immortalare i momenti speciali con i figli senza perdersi l'esperienza diretta, viaggiatori che desiderano documentare le proprie avventure da una prospettiva autentica, e sportivi che cercano un dispositivo hands-free per rimanere connessi durante le attività outdoor. L'integrazione con Meta AI vi permette inoltre di accedere a informazioni istantanee e assistenza vocale, rendendo questi occhiali il compagno perfetto per chi cerca un equilibrio tra connettività digitale e presenza nel momento reale.

I Ray-Ban Meta Wayfarer uniscono il design iconico degli occhiali da sole più famosi al mondo con la tecnologia smart di Meta. Presentano una montatura nero lucido classica con lenti verde G15 che garantiscono protezione e visione ottimale, integrano fotocamera, audio e connettività per catturare momenti, ascoltare musica e interagire con l'assistente vocale.

Vedi offerta su Awin1